Зірку "Скаженого весілля" терміново госпіталізували з травмою черепа: що сталося (фото)

Український актор Арам Арзуманян, відомий за фільмом "Скажене весілля", потрапив до лікарні в Харкові із серйозною травмою. Він випадково впав в оркестрову яму під час вистави.

Як повідомили на Instagram-сторінці агентства PaleArt, актор отримав травму голови. Це сталося в неділю, 23 листопада, під час виконання фінального номеру вистави Ladies’ Night у Харкові. Наразі Арзуманян перебуває в харківській лікарні.

Арам Арзуманян впав на сцені

Сам актор "Скаженого весілля" опублікував відеозвернення, у якому подякував прихильникам за підтримку.

"Виставу вчора зіграли, але був нюанс. Для когось оркестрова яма — це зовсім мало, але мені треба втричі більше летіти до дна. Коротше, травма черепа. Зараз в лікарні лежу, відновлююся. Дякую всім, хто написав. І окрема подяка — харківським глядачам, які так переймаються, так хвилюються. Це так приємно. Дякую всім, все буде добре", — сказав актор.

Відео дня

Як повідомив Арам, сьогоднішня вистава в Дніпрі буде зіграна без нього.

Арам Арзуманян опинився в лікарні Фото: Instagram

У коментарях до допису українці підтримали актора та побажали швидкого одужання:

"Братику... Одужуй скоріше. Але я впевненний, це було епічно, як і все, що ти робиш".

"Скорішого одужання! Чекаємо знову у Харкові! Дуже переживали. Дякуємо за емоції від вистави! Все було суперово і талановито!".

"Ми дуже перелякалися і хвилювалися! Спалося дуже погано, але новина, що він живий — найкраща сьогодні! Швидкого одужання! Не підходьте, будь ласка, близько до краю сцен! Бережіть своє здоров’я та життя!".

Арам Арзуманян Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Арам Арзуманян вважає, що мобілізацію варто проводити вибірково, фільтруючи кожну сферу, щоб не втратити цінних спеціалістів.

Актор розповів, як в юності мав гіркий досвід з правоохоронними органами України.

Крім того, днями стало відомо про проблеми зі здоров'ям 66-річного українського співака Степана Гіги. Народного артиста госпіталізували та провели термінову операцію. Наразі він перебуває в тяжкому, але стабільному стані.