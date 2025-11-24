Как распознать потенциального изменщика: ученые назвали четыре главных признака

Распознать изменщика можно еще до того, как он закрутит на стороне если не целый роман, то хотя бы маленькую интрижку.

Есть четыре основных признака, которые с головой выдают человека, способного к измене. Их выявили ученые из Университета Коч в Стамбуле. Отчет о проведенном исследовании они опубликовали в The Family Journal.

В ходе исследования команда опросила 280 человек в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящих в браке, бездетных и состоящих в романтических отношениях не менее года. У них спрашивали об их личной жизни, отношениях и о том, были ли у них намерения изменить.

В результате оказалось, что более склонными к измене были те, кто в прошлых отношениях уже нарушал верность своему партнеру.

Их шансы на роман на стороне также были выше, если у одного из родителей был адюльтер.

Відео дня

"Люди могут перенимать пассивно-агрессивное поведение своих родителей в качестве защиты будущих романтических отношений и избегать проявления искренних эмоций, особенно негативных, в своих отношениях. Это может дать им ощущение контроля над чувствами обиды, разочарования и отвержения", — пояснили исследователи Эсра Селалмаз и Гизем Эрдем.

Еще два тревожных признака измены включают в себя высокий уровень избегания привязанности и низкий уровень воспринимаемой эмоциональной и сексуальной близости.

"Учитывая, что они отдают приоритет самостоятельности и ограниченности близости, измена может быть способом почувствовать себя независимым в постоянных романтических отношениях", – говорится в отчете.

По словам ученых, эти результаты проливают свет на важность решения проблем родительской неверности, избегания привязанности взрослых и проблем с интимной жизнью в рамках семейной терапии, учитывая риск супружеской измены.

Исследователи надеются, что эти результаты помогут парам построить более доверительные отношения.

Напомним, женщина заподозрила мужа в измене с разведенной дамой из-за его здорового образа жизни.

Также сообщалось, что модель заказала свадебную фотосессию, чтобы отомстить парню за измену.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваши жизнь и здоровье.