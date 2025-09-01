Модель заказала свадебную фотосессию, чтобы отомстить парню за измену (фото)

29-летняя модель и инфлюенсер Аманда Моретти из Италии превратила предательство возлюбленного в необычный проект. Девушка устроила свадебную фотосессию, которая стала символом силы и новой главы в ее жизни.

Related video

Модель собрала команду стилистов, визажистов и фотографов, чтобы реализовать задумку. Об этом пишет What’s The Jam.

Отношения Аманды с молодым человеком длились всего полгода, но развивались стремительно. Пара строила планы на будущее и даже обсуждала брак. Однако мечты рухнули, когда девушка узнала об измене. Особенно болезненным стало то, что соперницей оказалась близкая ей женщина.

"Это было тяжело, ведь мы уже говорили о свадьбе. Но узнав о предательстве, я сразу решила поставить точку", — рассказала Моретти.

Вместо того чтобы замкнуться в себе, Аманда выбрала неожиданный путь. Итальянка заказала Revenge Shoot ("съемку в знак мести"). Для этого она надела свадебное платье, в котором когда-то мечтала выйти к алтарю, и сделала его главным элементом новой истории.

"Я хотела придать платью другое значение. Не символ несбывшихся планов, а образ моего движения вперед", — объяснила она.

Аманда собрала команду стилистов, визажистов и фотографов, чтобы реализовать задумку Фото: Jam Press

Аманда собрала команду стилистов, визажистов и фотографов, чтобы реализовать задумку. По ее словам, во время съемки она почувствовала, что переворачивает страницу и превращает боль в источник вдохновения.

Сейчас девушка признается, что гордится своим решением.

"Эта фотосессия стала для меня моментом освобождения. Я перестала смотреть на прошлое с обидой. Это был мой поворотный момент", — сказала она.

Ранее Фокус сообщал, что фотограф упала в фонтан на свадьбе, но продолжила снимать и сделала идеальные кадры. Церемония в Миннеаполисе, США, обернулась неожиданным курьезом, который уже успел покорить интернет.

Также стало известно, что мужчина поверил, что женится на королеве красоты. Пенсионер из Бельгии поверил, что общается с настоящей моделью Софи Вузелан. Мужчина проехал 800 км и перевел 25 000 фунтов стерлингов (почти 1,4 млн гривен) мошенникам, но узнал, что его обманули.