Модель замовила весільну фотосесію, щоб помститися хлопцеві за зраду (фото)

29-річна модель та інфлюенсерка Аманда Моретті з Італії перетворила зраду коханого на незвичайний проєкт. Дівчина влаштувала весільну фотосесію, яка стала символом сили і нової глави в її житті.

Модель зібрала команду стилістів, візажистів і фотографів, щоб реалізувати задум. Про це пише What's The Jam.

Стосунки Аманди з молодою людиною тривали лише півроку, але розвивалися стрімко. Пара будувала плани на майбутнє і навіть обговорювала шлюб. Однак мрії зруйнувалися, коли дівчина дізналася про зраду. Особливо болючим стало те, що суперницею виявилася близька їй жінка.

"Це було важко, адже ми вже говорили про весілля. Але дізнавшись про зраду, я відразу вирішила поставити крапку", — розповіла Моретті.

Замість того щоб замкнутися в собі, Аманда обрала несподіваний шлях. Італійка замовила Revenge Shoot ("зйомку на знак помсти"). Для цього вона одягла весільну сукню, в якій колись мріяла вийти до вівтаря, і зробила її головним елементом нової історії.

"Я хотіла надати сукні іншого значення. Не символ нездійснених планів, а образ мого руху вперед", — пояснила вона.

Аманда зібрала команду стилістів, візажистів і фотографів, щоб реалізувати задум Фото: Jam Press

Аманда зібрала команду стилістів, візажистів і фотографів, щоб реалізувати задум. За її словами, під час зйомки вона відчула, що перегортає сторінку і перетворює біль на джерело натхнення.

Зараз дівчина зізнається, що пишається своїм рішенням.

"Ця фотосесія стала для мене моментом звільнення. Я перестала дивитися на минуле з образою. Це був мій поворотний момент", — сказала вона.

