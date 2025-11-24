Як розпізнати потенційного зрадника: вчені назвали чотири головні ознаки

Розпізнати зрадника можна ще до того, як він закрутить на стороні якщо не цілий роман, то хоча б маленьку інтрижку.

Є чотири основні ознаки, які з головою видають людину, здатну до зради. Їх виявили вчені з Університету Коч у Стамбулі. Звіт про проведене дослідження вони опублікували в The Family Journal.

Під час дослідження команда опитала 280 осіб у віці від 18 до 30 років, які не перебувають у шлюбі, бездітних і перебувають у романтичних стосунках щонайменше рік. У них запитували про їхнє особисте життя, стосунки і про те, чи були у них наміри зрадити.

У результаті виявилося, що більш схильними до зради були ті, хто в минулих стосунках уже порушував вірність своєму партнеру.

Їхні шанси на роман на стороні також були вищими, якщо в одного з батьків був адюльтер.

"Люди можуть переймати пасивно-агресивну поведінку своїх батьків як захист майбутніх романтичних стосунків й уникати прояву щирих емоцій, особливо негативних, у своїх взаєминах. Це може дати їм відчуття контролю над почуттями образи, розчарування і відкидання", — пояснили дослідники Есра Селалмаз і Гізем Ердем.

Ще дві тривожні ознаки зради охоплюють високий рівень уникнення прив'язаності та низький рівень сприйманої емоційної та сексуальної близькості.

"З огляду на те, що вони віддають пріоритет самостійності та обмеженості близькості, зрада може бути способом відчути себе незалежним у постійних романтичних стосунках", — йдеться у звіті.

За словами вчених, ці результати проливають світло на важливість розв'язання проблем батьківської невірності, уникнення прив'язаності дорослих і проблем з інтимним життям у межах сімейної терапії, враховуючи ризик подружньої зради.

Дослідники сподіваються, що ці результати допоможуть парам побудувати більш довірливі стосунки.

Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше життя та здоров'я.