Дженнифер Лопес и пятиметровый торт: сын Трампа тайно посетил свадьбу миллиардера из Индии

Дональд Трамп-младший внезапно был замечен на свадьбе Нетры Мантены, дочери фармацевтического магната из Индии. О визите сына президента США на торжество стало известно после того, как в соцсетях появились фото.

Пышная свадьба дочки индийского миллиардера и ее возлюбленного, работающего в сфере технологий, во дворце, показанном в фильме о Джеймсе Бонде, вызвала изумление по всему миру. Главной приглашенной звездой на свадьбе Нетры Мантены стала Дженнифер Лопес, а Дон-младший со своей девушкой Беттиной Андерсон, видимо, стал почетным гостем, пишет Daily Mail.

На свадьбе Нетры Мантены выступала Дженнифер Лопес

Нетра, дочь индийского фармацевтического магната, на этой неделе вышла замуж за технологического предпринимателя Вамси Гадираджу на роскошной свадьбе в Удайпуре.

Джей Ло была одновременно гостьей и артисткой на роскошной свадьбе, на которой также присутствовали Дон-младший и его подружка, светская львица Беттина Андерсон.

Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон с гостями на свадьбе Фото: Соцсети

Среди других знаменитых гостей были звезды Болливуда, такие как актер Рам Чаран, британская певица и актриса Софи Чоудри и Нора Фатехи.

На свадьбе был подан роскошный торт в форме дворца. Свадебные торжества Нетры Мантены, дочери фармацевтического магната Рамараджи Мантены, и Вамси Гадираджу прошли в удайпурских дворцах Taj Lake Palace и Jagmandir Island Palace. Эти два места считаются одними из самых дорогих для проведения свадебных церемоний.

Свадьба в Удайпуре стоила Мантене около 7 миллионов долларов

По сообщениям местных СМИ, предполагаемая стоимость свадьбы в размере 6,7 млн ​​долларов вызвала гнев, и местные жители раскритиковали счастливую пару за "пустую трату денег".

Пока Лопес танцевала, Дон-младший и Беттина выглядели более влюбленными, чем когда-либо, они смеялись и улыбались во время праздника.

Дженнифер Лопес с невестой и женихом Фото: Соцсети

Инсайдеры MAGA недавно сообщили Daily Mail, что Дональд Трамп-младший собирается жениться на Беттине. И одним из главных аргументов является тот, что президенту США она по душе.

"Его отец обожает ее. Все они считают обладающей безупречным чувством стиля. Дон с такой гордостью привел ее на самый престижный гала-вечер Белого дома", - рассказал инсайдер.

Кто такой миллиардер Рамараджу Мантена, оплативший свадьбу и присутствие Дональда Трампа

Рамараджу Мантена, индийско-американский предприниматель, является основателем, председателем совета директоров и генеральным директором компании Ingenus Pharmaceuticals, расположенной во Флориде и имеющей штаб-квартиру в Орландо. Компания специализируется на производстве дженериков, в том числе для лечения рака и психических расстройств.

Рамараджу Мантена и Дженнифер Лопес Фото: Соцсети

За эти годы Мантена стал видным деятелем в американской фармацевтической промышленности. Он основал Международную онкологическую сеть (ION), одну из ведущих организаций групповых закупок в сфере онкологии, и OncoScripts, одну из первых специализированных аптек в США, специализирующихся на лечении онкологических заболеваний.

Мантена родился в Виджаяваде, в южноиндийском штате Андхра-Прадеш, но в итоге переехал в США.

Сообщается, что в 2023 году он приобрел во Флориде роскошное поместье стоимостью почти 48 миллионов долларов. В этом обширном поместье есть 16 спален и собственный пляж.

Напомним, Дональд Трамп-младший бросил ради светской львицы Беттины Андерсон свою давнюю подружку, телеведущую Кимберли Гилфойл, которая не покладая рук трудилась во время предвыборной кампании Трампа-старшего.

Президент США "утешил" брошенную сыном Кимберли, назначив ее послом в Грецию.