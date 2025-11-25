Дженніфер Лопес і п'ятиметровий торт: син Трампа таємно відвідав весілля мільярдера з Індії

Дональд Трамп-молодший раптово був помічений на весіллі Нетри Мантени, дочки фармацевтичного магната з Індії. Про візит сина президента США на торжество стало відомо після того, як у соцмережах з'явилися фото.

Пишне весілля доньки індійського мільярдера та її коханого, який працює у сфері технологій, у палаці, показаному у фільмі про Джеймса Бонда, викликало здивування в усьому світі. Головною запрошеною зіркою на весіллі Нетри Мантени стала Дженніфер Лопес, а Дон-молодший зі своєю дівчиною Беттіною Андерсон, мабуть, став почесним гостем, пише Daily Mail.

На весіллі Нетри Мантени виступала Дженніфер Лопес

Нетра, дочка індійського фармацевтичного магната, цього тижня вийшла заміж за технологічного підприємця Вамсі Гадіраджу на розкішному весіллі в Удайпурі.

Джей Ло була одночасно гостею і артисткою на розкішному весіллі, на якому також були присутні Дон-молодший і його подружка, світська левиця Беттіна Андерсон.

Дональд Трамп-молодший і Беттіна Андерсон із гостями на весіллі Фото: Соцсети

Серед інших знаменитих гостей були зірки Боллівуду, як-от актор Рам Чаран, британська співачка й актриса Софі Чоудрі та Нора Фатехі.

На весіллі подали розкішний торт у формі палацу. Весільні урочистості Нетри Мантени, доньки фармацевтичного магната Рамараджі Мантени, і Вамсі Гадіраджу відбулися в удайпурських палацах Taj Lake Palace і Jagmandir Island Palace. Ці два місця вважаються одними з найдорожчих для проведення весільних церемоній.

Весілля в Удайпурі коштувало Мантені близько 7 мільйонів доларів

За повідомленнями місцевих ЗМІ, передбачувана вартість весілля в розмірі 6,7 млн доларів викликала гнів, і місцеві жителі розкритикували щасливу пару за "марнування грошей".

Поки Лопес танцювала, Дон-молодший і Беттіна виглядали більш закоханими, ніж будь-коли, вони сміялися і посміхалися під час свята.

Дженніфер Лопес із нареченою та нареченим Фото: Соцсети

Інсайдери MAGA нещодавно повідомили Daily Mail, що Дональд Трамп-молодший збирається одружитися з Беттіною. І одним із головних аргументів є той, що президенту США вона до душі.

"Його батько обожнює її. Усі вони вважають такою, що має бездоганне почуття стилю. Дон із такою гордістю привів її на найпрестижніший гала-вечір Білого дому", — розповів інсайдер.

Хто такий мільярдер Рамараджу Мантена, який оплатив весілля і присутність Дональда Трампа

Рамараджу Мантена, індійсько-американський підприємець, є засновником, головою ради директорів і генеральним директором компанії Ingenus Pharmaceuticals, розташованої у Флориді, що має штаб-квартиру в Орландо. Компанія спеціалізується на виробництві дженериків, зокрема для лікування раку і психічних розладів.

Рамараджу Мантена та Дженніфер Лопес Фото: Соцсети

За ці роки Мантена став видатним діячем в американській фармацевтичній промисловості. Він заснував Міжнародну онкологічну мережу (ION), одну з провідних організацій групових закупівель у сфері онкології, і OncoScripts, одну з перших спеціалізованих аптек у США, що спеціалізуються на лікуванні онкологічних захворювань.

Мантена народився у Віджаяваді, в південноіндійському штаті Андхра-Прадеш, але зрештою переїхав до США.

Повідомляється, що 2023 року він придбав у Флориді розкішний маєток вартістю майже 48 мільйонів доларів. У цьому великому маєтку є 16 спалень і власний пляж.

Нагадаємо, Дональд Трамп-молодший кинув заради світської левиці Беттіни Андерсон свою давню подружку, телеведучу Кімберлі Гілфойл, яка не покладаючи рук працювала під час передвиборчої кампанії Трампа-старшого.

Президент США "втішив" покинуту сином Кімберлі, призначивши її послом у Греції.