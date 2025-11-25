Дженніфер Лопес і п'ятиметровий торт: син Трампа таємно відвідав весілля мільярдера з Індії
Дональд Трамп-молодший раптово був помічений на весіллі Нетри Мантени, дочки фармацевтичного магната з Індії. Про візит сина президента США на торжество стало відомо після того, як у соцмережах з'явилися фото.
Пишне весілля доньки індійського мільярдера та її коханого, який працює у сфері технологій, у палаці, показаному у фільмі про Джеймса Бонда, викликало здивування в усьому світі. Головною запрошеною зіркою на весіллі Нетри Мантени стала Дженніфер Лопес, а Дон-молодший зі своєю дівчиною Беттіною Андерсон, мабуть, став почесним гостем, пише Daily Mail.
Нетра, дочка індійського фармацевтичного магната, цього тижня вийшла заміж за технологічного підприємця Вамсі Гадіраджу на розкішному весіллі в Удайпурі.
Джей Ло була одночасно гостею і артисткою на розкішному весіллі, на якому також були присутні Дон-молодший і його подружка, світська левиця Беттіна Андерсон.
Серед інших знаменитих гостей були зірки Боллівуду, як-от актор Рам Чаран, британська співачка й актриса Софі Чоудрі та Нора Фатехі.
На весіллі подали розкішний торт у формі палацу. Весільні урочистості Нетри Мантени, доньки фармацевтичного магната Рамараджі Мантени, і Вамсі Гадіраджу відбулися в удайпурських палацах Taj Lake Palace і Jagmandir Island Palace. Ці два місця вважаються одними з найдорожчих для проведення весільних церемоній.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, передбачувана вартість весілля в розмірі 6,7 млн доларів викликала гнів, і місцеві жителі розкритикували щасливу пару за "марнування грошей".
Поки Лопес танцювала, Дон-молодший і Беттіна виглядали більш закоханими, ніж будь-коли, вони сміялися і посміхалися під час свята.
Інсайдери MAGA нещодавно повідомили Daily Mail, що Дональд Трамп-молодший збирається одружитися з Беттіною. І одним із головних аргументів є той, що президенту США вона до душі.
"Його батько обожнює її. Усі вони вважають такою, що має бездоганне почуття стилю. Дон із такою гордістю привів її на найпрестижніший гала-вечір Білого дому", — розповів інсайдер.
Хто такий мільярдер Рамараджу Мантена, який оплатив весілля і присутність Дональда Трампа
Рамараджу Мантена, індійсько-американський підприємець, є засновником, головою ради директорів і генеральним директором компанії Ingenus Pharmaceuticals, розташованої у Флориді, що має штаб-квартиру в Орландо. Компанія спеціалізується на виробництві дженериків, зокрема для лікування раку і психічних розладів.
За ці роки Мантена став видатним діячем в американській фармацевтичній промисловості. Він заснував Міжнародну онкологічну мережу (ION), одну з провідних організацій групових закупівель у сфері онкології, і OncoScripts, одну з перших спеціалізованих аптек у США, що спеціалізуються на лікуванні онкологічних захворювань.
Мантена народився у Віджаяваді, в південноіндійському штаті Андхра-Прадеш, але зрештою переїхав до США.
Повідомляється, що 2023 року він придбав у Флориді розкішний маєток вартістю майже 48 мільйонів доларів. У цьому великому маєтку є 16 спалень і власний пляж.
Нагадаємо, Дональд Трамп-молодший кинув заради світської левиці Беттіни Андерсон свою давню подружку, телеведучу Кімберлі Гілфойл, яка не покладаючи рук працювала під час передвиборчої кампанії Трампа-старшого.
Президент США "втішив" покинуту сином Кімберлі, призначивши її послом у Греції.