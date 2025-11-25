9 фраз, которые доказывают, что ваши отношения действительно здоровые и крепкие

Кортни Уоррен, доктор философии, является сертифицированным психологом и автором книги "Отпустить бывшего". Она специализируется на браках, любовной зависимости и разрывах отношений, а подготовку прошла в Гарвардской медицинской школе.

В каждых отношениях есть свои сложные моменты. Но что действительно важно, так это то, как вы и ваш партнер регулярно взаимодействуете. Об этом пишет CNBC.

Кортни Уоррен обнаружила, что самые счастливые пары не избегают конфликтов — они преодолевают их, разговаривая друг с другом с благодарностью и уважением.

"К сожалению, я видела много браков, которые распались из-за плохой коммуникации и нежелания меняться", — говорит она.

Поэтому, если вы используете любую из этих фраз со своим партнером, ваши отношения успешнее, чем большинство других:

1. "Я ценю твои усилия"

Легко сосредотачиваться на вещах, которые вам не нравятся в вашем партнере, и указывать на это при каждом удобном случае. Но важно подчеркивать хорошее в его действиях. Счастливые пары выражают благодарность за усилия друг друга. Это отличный способ дать всем почувствовать себя ценными.

Похожие фразы:

"Я ценю то, что ты так упорно работаешь, чтобы поддерживать нашу семью".

"Я благодарна(-а), что ты водишь детей в школу, потому что это помогает мне справиться с утренними делами".

2. "Ты мне нравишься"

Самые здоровые пары не просто любят друг друга, они также нравятся друг другу. Любить кого-то — это сильное чувство привязанности; симпатия — это видеть их такими, какие они есть, и признавать те качества, которые вам в них нравятся.

Похожие фразы:

"Мне нравится, что ты так увлечен(-а) тем, чтобы оставаться здоровым".

"Мне нравится, как ты предан(а) своему хобби".

Любить кого-то — это сильное чувство привязанности Фото: Pixels

3. "Помоги мне лучше понять это"

У всех нас разное воспитание, уязвимости, ценности и убеждения, которые формируют то, как, по нашему мнению, должны функционировать отношения.

Если ваш партнер реагирует на ситуацию так, как вы не понимаете, сказать ему, что вы хотите знать его лучше, является ключом к решению конфликта и укреплению связи на более глубоком уровне.

Похожие фразы:

"Я не знаю, почему это тебя так расстраивает. Пожалуйста, помоги мне увидеть твою точку зрения".

"Я хочу вместе решить этот вопрос, и для этого мне нужно лучше тебя понимать".

4. "Я слушаю..."

Разногласия неизбежны, но важно все равно поддерживать друг друга, активно слушая. Вы должны быть готовы отложить свое желание быть "правым" или донести свою точку зрения — достаточно долго, чтобы услышать и понять точку зрения своего партнера.

Похожие фразы:

"Я сейчас перестану говорить и действительно попытаюсь выслушать твою точку зрения".

"Я хочу услышать твою версию, даже если мы в конце концов не согласимся".

Разногласия неизбежны, но важно все равно поддерживать друг друга Фото: Pinterest

5. "Прости"

Когда что-то идёт не так или не по плану, здоровые пары знают, что оба партнёра играют определённую роль в ситуации. Взять на себя ответственность за свою роль в этих конфликтах — и искренне попросить прощения — имеет решающее значение для разрешения разногласий.

Похожие фразы:

"Я не выразил тебе свои чувства с уважением, и мне жаль за это".

"Мне не понравилось, как ты вел себя прошлой ночью, но я также должен извиниться за то, что набросился(-лась) на тебя".

6. "Я прощаю тебя. Ты можешь простить меня?"

Простить трудно. Это требует быть уязвимым, отпустить то, что причинило тебе боль, и изменить свои чувства к своему партнёру. Но исследования показали, что пары, которые практикуют прощение, чаще наслаждаются более долгими и удовлетворительными отношениями.

Похожие фразы:

"Я знаю, что мы не можем изменить прошлое, поэтому я активно пытаюсь отпустить его и двигаться вперед".

"Я совершил(-а) ошибку, и я пытаюсь простить себя. Надеюсь, ты тоже можешь простить меня".

Пары, которые практикуют прощение, чаще наслаждаются более долгими и удовлетворительными отношениями Фото: Pexels

7. "Я предан тебе"

Отношения — это выбор. Уверенность партнера, что вы все еще решаете быть с ним и преодолевать трудности, поможет создать ощущение безопасности и стабильности.

Похожие фразы:

"Даже когда трудные времена, я все равно решаю быть с тобой".

"Я здесь. Мы команда".

8. "Давай развлечемся!"

Если вы можете пошутить в напряженные моменты, ваши отношения могут быть крепче, чем вы думаете. Самые счастливые пары способны разрядить напряжение и восстановить настроение, находя место для искренней улыбки, глупых шуток или легкомысленной шутки.

Похожие фразы:

"Нам стоит подышать свежим воздухом. Хочешь сегодня сделать что-то веселое?"

"Я знаю, что иногда я слишком много переживаю. Давай передохнем от сложных тем и посмотрим комедию".

9. "Я люблю тебя"

Это просто, но всегда стоит напоминать. Устное выражение вашей любви друг к другу поддерживает отношения.

