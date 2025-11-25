Не могла ходить: звезду "Американского пирога" заметили в неадекватном состоянии (фото)

Популярная американская актриса Тара Рид, известная съемками в фильме "Американский пирог", оказалась в центре скандала после того, как ее заметили в отеле Чикаго в крайне дезориентированном состоянии.

50-летнюю Тару Рид госпитализировали. Позже она вышла на связь и заявила, что стала жертвой преступления: мол, в баре отеля ей подмешали наркотики в напиток. Актриса уже обратилась в полицию, пишет издание TMZ.

Звезда под запрещенными веществами

Видеозапись, сделанная очевидцами в одном из отелей Чикаго, быстро разошлась по сети. На кадрах можно увидеть, как сотрудники отеля помогают дезориентированной актрисе, которая не могла самостоятельно двигаться и разговаривать. В конце концов, на место прибыли медики.

После инцидента Тара Рид выступила с заявлением, подробно описав обстоятельства происшествия. Она рассказала, что после заселения спустилась в бар отеля, чтобы выпить, а затем отошла на некоторое время, чтобы выкурить сигарету. Когда звезда вернулась, то увидела, что ее напиток был накрыт салфеткой, которой раньше не было.

Відео дня

Актриса предполагает, что именно в этот момент в ее напиток могли подмешать неизвестное вещество.

Обращение в полицию

В комментарии для медиа Рид отметила: следующее, что она помнит, — это больничная палата.

"Не допив напиток, я просто потеряла сознание... [В больнице] сказали: "Вчера вечером в баре тебя накачали наркотиками", — цитирует ее слова издание TMZ.

Звезда экрана уже подала официальное заявление в полицию относительно возможного отравления. Она также обратилась к своим поклонникам и общественности с призывом "быть крайне осторожными, следить за своими напитками и никогда не оставлять их без присмотра".

Следует отметить, что в прошлом Рид открыто говорила о борьбе с зависимостями. Однако, инцидент в отеле, по ее словам, произошел не из-за этого.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинский актер Арам Арзуманян, известный по фильму "Сумасшедшая свадьба", попал в больницу в Харькове с серьезной травмой. Он случайно упал в оркестровую яму во время спектакля.

Американский актер Кевин Спейси признается, что он бездомный и "живет в отелях" спустя семь лет после скандала с насилием. В свое время он стал звездой Netflix, снявшись в "Карточном доме", и получил "Оскар".

Кроме того, на днях стало известно о проблемах со здоровьем 66-летнего украинского певца Степана Гиги. Народного артиста госпитализировали и провели срочную операцию. Сейчас он находится в тяжелом, но стабильном состоянии.