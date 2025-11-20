Оскароносный актер Кевин Спейси остался без дома: что произошло

Американский актер Кевин Спейси признается, что он бездомный и "живет в отелях" спустя семь лет после скандала с насилием. В свое время он стал звездой Netflix, снявшись в "Карточном доме", и получил "Оскар".

Актер рассказал, что его финансовое положение "не самое лучшее" после скандала, который в итоге привел к его оправданию по обвинениям в насилии, выдвинутым четырьмя мужчинами в Великобритании, но сказал, что дело "никогда не доходило" до банкротства. Об этом пишет Page Six.

Кевин Спейси стал бездомным

"Я живу в отелях, я живу в Airbnb, я еду туда, где есть работа. У меня буквально нет дома, это то, что я пытаюсь объяснить", — сказал лауреат "Оскара".

Спейси, который решительно отрицает любые обвинения, сказал, что "расходы за последние семь лет были астрономическими".

Он добавил: "У меня очень мало поступало, а все уходило". О своей "отмене" в Голливуде Спейси сказал: "Ты переживаешь".

Відео дня

"Странным образом я чувствую, что вернулся к тому, с чего начинал, то есть я просто пошел туда, где была работа", — сказал Спейси, который ранее жил в Балтиморе, штат Мэриленд.

Актер надеется, что в какой-то момент, если дела будут продолжать улучшаться, он сможет решить, где хочет снова поселиться.

Кевин Спейси в сериале "Карточный домик" Фото: Netflix

В чем его обвиняют

66-летнего актера фильма "Красота по-американски" обвинили более 30 мужчин, включая актера фильма "Звездный путь: Открытие" Энтони Рэппа, в неподобающем поведении и насилии, причем обвинения начали появляться в 2017 году.

Netflix в конце концов исключил Спейси из культовой роли в чрезвычайно популярном сериале "Карточный домик", который завершился в 2018 году.

Спейси был признан невиновным в нападении на четырех мужчин в июле 2023 года в громком судебном процессе в Великобритании и признан невиновным в иске 2022 года в Нью-Йорке.

Кевин Спейси Фото: YouTube

В мае Спейси получил награду за жизненные достижения на мероприятии в Каннах, во время которого он назвал последние несколько лет "сложными".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Голливудский актер посетил фестиваль в Армении. Он встретился с фанатами и провел мастер-класс актерского мастерства.

Кевина Спейси госпитализировали в Узбекистане.

Стриминговая платформа Netflix уволила звезду экрана после того, как его обвинили в развращении актера Энтони Рэппа, когда ему было 14, а Спейси — 26. В 2021 году судья обязал его выплатить почти $31 миллион сервису.