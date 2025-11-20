Оскароносний актор Кевін Спейсі залишився без дому: що сталося

Американський актор Кевін Спейсі зізнається, що він бездомний і "живе в готелях" через сім років після скандалу з насильством. Свого часу він став зіркою Netflix, знявшись в "Картковому будинку", та отримав "Оскар".

Актор розповів, що його фінансове становище "не найкраще" після скандалу, який зрештою призвів до його виправдання за звинуваченнями у насильстві, висунутими чотирма чоловіками у Великій Британії, але сказав, що справа "ніколи не доходила" до банкрутства. Про це пише Page Six.

Кевін Спейсі став бездомним

"Я живу в готелях, я живу в Airbnb, я їду туди, де є робота. У мене буквально немає дому, це те, що я намагаюся пояснити", — сказав лауреат "Оскара".

Спейсі, який рішуче заперечує будь-які звинувачення, сказав, що "витрати за останні сім років були астрономічними".

Він додав: "У мене дуже мало надходило, а все виходило". Про своє "скасування" в Голлівуді Спейсі сказав: "Ти переживаєш".

"Дивним чином я відчуваю, що повернувся до того, з чого починав, тобто я просто пішов туди, де була робота", — сказав Спейсі, який раніше жив у Балтиморі, штат Меріленд.

Актор сподіваєся, що в якийсь момент, якщо справи продовжуватимуть покращуватися, він зможе вирішити, де хоче знову оселитися.

Кевін Спейсі в серіалі "Картковий будинок" Фото: Netflix

У чому його звинувачують

66-річного актора фільму "Краса по-американськи" звинуватили понад 30 чоловіків, включаючи актора фільму "Зоряний шлях: Відкриття" Ентоні Реппа, у неналежній поведінці та насильстві, причому звинувачення почали з'являтися у 2017 році.

Netflix зрештою виключив Спейсі з культової ролі в надзвичайно популярному серіалі "Картковий будинок", який завершився у 2018 році.

Спейсі був визнаний невинним у нападі на чотирьох чоловіків у липні 2023 року в гучному судовому процесі у Великій Британії та визнаний невинним у позові 2022 року в Нью-Йорку.

Кевін Спейсі Фото: YouTube

У травні Спейсі отримав нагороду за життєві досягнення на заході в Каннах, під час якого він назвав останні кілька років "складними".

