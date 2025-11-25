Не могла ходити: зірку "Американського пирога" помітили у неадекватному стані (фото)

Популярна американська акторка Тара Рід, відома зйомками у фільмі "Американський пиріг", опинилася в центрі скандалу після того, як її помітили в готелі Чикаго у вкрай дезорієнтованому стані.

50-річну Тару Рід госпіталізували. Згодом вона вийшла на зв'язок і заявила, що стала жертвою злочину: мовляв, у барі готелю їй підмішали наркотики в напій. Актриса вже звернулася до поліції, пише видання TMZ.

Зірка під забороненими речовинами

Відеозапис, зроблений очевидцями в одному з готелів Чикаго, швидко розійшовся мережею. На кадрах можна побачити, як співробітники готелю допомагають дезорієнтованій актрисі, яка не могла самостійно рухатися та розмовляти. Зрештою, на місце прибули медики.

Після інциденту Тара Рід виступила із заявою, детально описавши обставини події. Вона розповіла, що після заселення спустилася до бару готелю, щоб випити, а потім відійшла на деякий час, щоб викурити сигарету. Коли зірка повернулася, то побачила, що її напій був накритий серветкою, якої раніше не було.

Відео дня

Акторка припускає, що саме в цей момент у її напій могли підмішати невідому речовину.

Звернення до поліції

У коментарі для медіа Рід зазначила: наступне, що вона пам'ятає, — це лікарняна палата.

"Не допивши напій, я просто втратила свідомість… [У лікарні] сказали: "Вчора ввечері в барі тебе накачали наркотиками", — цитує її слова видання TMZ.

Зірка екрана вже подала офіційну заяву до поліції щодо можливого отруєння. Вона також звернулася до своїх прихильників та громадськості із закликом "бути вкрай обережними, стежити за своїми напоями та ніколи не залишати їх без нагляду".

Слід зазначити, що у минулому Рід відкрито говорила про боротьбу із залежностями. Проте, інцидент у готелі, за її словами, стався не через це.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Український актор Арам Арзуманян, відомий за фільмом "Скажене весілля", потрапив до лікарні в Харкові із серйозною травмою. Він випадково впав в оркестрову яму під час вистави.

Американський актор Кевін Спейсі зізнається, що він бездомний і "живе в готелях" через сім років після скандалу з насильством. Свого часу він став зіркою Netflix, знявшись в "Картковому будинку", та отримав "Оскар".

Крім того, днями стало відомо про проблеми зі здоров'ям 66-річного українського співака Степана Гіги. Народного артиста госпіталізували та провели термінову операцію. Наразі він перебуває в тяжкому, але стабільному стані.