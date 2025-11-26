26 ноября 2025 года: Юрьев день - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, а также отказывать в помощи.
Что случилось 26 ноября?
Сегодня православная церковь отмечает годовщину освящения храма, созданного в честь великомученика Георгия Победоносца в Киеве. Князь Ярослав Мудрый, который в крещении получил имя Георгий, положил начало храму в честь великомученика Георгия. Георгиевская церковь — один из первых монастырских киевских храмов, построенный в XI веке. Он находился перед вратами Святой Софии. Согласно Лаврентьевской летописи, храм освятили 26 ноября 1051 года. Он был разрушен, вероятно, в результате упадка древней части Киева после того, как город был разорен ордами хана Батыя в 1240 году. В народе этот день называют Юрьев день.
Что нельзя делать 26 ноября:
- есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;
- отказывать в помощи;
- просить деньги в долг.
Народные поверья и приметы:
- идет дождь — в следующем году будет хороший сенокос;
- намело много снега — к хорошему урожаю;
- вороны каркают — скоро потеплеет;
- звездное небо — к похолоданию.
День ангела празднуют:
Николай, Даниил, Юлиан, Георгий, Василий, Петр, Назар, Афанасий, Илья, Яков.
Родились в этот день:
1990 год — Рита Ора, британская певица, актриса и автор песен;
1939 год — Тина Тернер (при рожд. Анна Мэй Буллок), американская певица, автор песен, актриса и танцовщица, обладательница восьми премий "Грэмми".
А также в этот день:
1917 год — в Киеве на заседании Генерального секретариата утвержден устав "свободного казачества", принято создать комиссию по охране края при Генеральном секретариате внутренних дел и демобилизационный комитет;
1977 год — во Львове открыт памятник первопечатнику Ивану Федорову (скульпторы В. Н. Борисенко, В. М. Подольский);
1991 год — Майкл Джексон выпустил студийный альбом "Dangerous", продалось около 40 миллионов копий альбома;
2005 год — Установлен День памяти жертв Голодомора 1932-33 годов (последняя суббота ноября).
Также Фокус писал календарь церковных праздников на ноябрь 2025 года.