26 ноября 2025 года: Юрьев день - что сегодня нельзя делать

Что случилось 26 ноября?

Сегодня православная церковь отмечает годовщину освящения храма, созданного в честь великомученика Георгия Победоносца в Киеве. Князь Ярослав Мудрый, который в крещении получил имя Георгий, положил начало храму в честь великомученика Георгия. Георгиевская церковь — один из первых монастырских киевских храмов, построенный в XI веке. Он находился перед вратами Святой Софии. Согласно Лаврентьевской летописи, храм освятили 26 ноября 1051 года. Он был разрушен, вероятно, в результате упадка древней части Киева после того, как город был разорен ордами хана Батыя в 1240 году. В народе этот день называют Юрьев день.

Что нельзя делать 26 ноября:

есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;

отказывать в помощи;

просить деньги в долг.

Народные поверья и приметы:

идет дождь — в следующем году будет хороший сенокос;

намело много снега — к хорошему урожаю;

вороны каркают — скоро потеплеет;

звездное небо — к похолоданию.

День ангела празднуют:

Николай, Даниил, Юлиан, Георгий, Василий, Петр, Назар, Афанасий, Илья, Яков.

Родились в этот день:

1990 год — Рита Ора, британская певица, актриса и автор песен;

1939 год — Тина Тернер (при рожд. Анна Мэй Буллок), американская певица, автор песен, актриса и танцовщица, обладательница восьми премий "Грэмми".

А также в этот день:

1917 год — в Киеве на заседании Генерального секретариата утвержден устав "свободного казачества", принято создать комиссию по охране края при Генеральном секретариате внутренних дел и демобилизационный комитет;

1977 год — во Львове открыт памятник первопечатнику Ивану Федорову (скульпторы В. Н. Борисенко, В. М. Подольский);

1991 год — Майкл Джексон выпустил студийный альбом "Dangerous", продалось около 40 миллионов копий альбома;

2005 год — Установлен День памяти жертв Голодомора 1932-33 годов (последняя суббота ноября).

