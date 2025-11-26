26 листопада 2025 року: Юр'єв день — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти, а також відмовляти в допомозі.

Що сталося 26 листопада?

Сьогодні православна церква відзначає річницю освячення храму, створеного на честь великомученика Георгія Побідоносця в Києві. Князь Ярослав Мудрий, який у хрещенні отримав ім'я Георгій, поклав початок храму на честь великомученика Георгія. Георгіївська церква — один із перших монастирських київських храмів, збудований у XI столітті. Він знаходився перед брамою Святої Софії. Згідно з Лаврентіївським літописом, храм освятили 26 листопада 1051 року. Його зруйнували, ймовірно, внаслідок занепаду стародавньої частини Києва після того, як місто було розорено ордами хана Батия 1240 року. У народі цей день називають Юр'їв день.

Що не можна робити 26 листопада:

їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;

відмовляти в допомозі;

просити гроші в борг.

Народні повір'я та прикмети:

іде дощ — наступного року буде гарний сінокіс;

намело багато снігу — до гарного врожаю;

ворони каркають — скоро потеплішає;

зоряне небо — до похолодання.

День ангела святкують:

Микола, Данило, Юліан, Георгій, Василь, Петро, Назар, Афанасій, Ілля, Яків.

Народилися в цей день:

1990 рік — Ріта Ора, британська співачка, акторка й авторка пісень;

1939 рік — Тіна Тернер (при нар. Анна Мей Буллок), американська співачка, авторка пісень, акторка і танцівниця, володарка восьми премій "Греммі".

А також цього дня:

1917 рік — у Києві на засіданні Генерального секретаріату затверджено статут "вільного козацтва", ухвалено створити комісію з охорони краю при Генеральному секретаріаті внутрішніх справ і демобілізаційний комітет;

1977 рік — у Львові відкрито пам'ятник першодрукареві Івану Федорову (скульптори В. М. Борисенко, В. М. Подольський);

1991 рік — Майкл Джексон випустив студійний альбом "Dangerous", продалося близько 40 мільйонів копій альбому;

2005 рік — Встановлено День пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років (остання субота листопада).

