Назарий Яремчук — 74 года со дня рождения: личная жизнь, хиты и дочь на Евровидении (фото, видео)
30 ноября — день рождения Назария Яремчука, одного из самых известных украинских певцов, легенды эстрады и солиста ВИА "Смеричка". Несмотря на большую популярность, Назарий был скромным, семейным и чрезвычайно трудолюбивым.
Его голос звучит спустя годы и не оставляет равнодушным ни одного человека. Фокус рассказывает, как сложилась жизнь легендарного украинского музыканта.
Семья и личная жизнь Назария Яремчука
Родился певец 30 ноября 1951 года в селе Ровня Ивано-Франковской области. Сама семья была музыкальной: у отца был тенор, он пел в церковном хоре; мать, кроме пения, играла на мандолине и выступала в местном Народном театре. Еще маленьким мальчиком Назарий также начал петь.
После школы поступил в Черновицкий университет, где учился на географическом факультете. После занятий часто приходил послушать репетиции ВИА "Смеричка" Вижницкого дома культуры, которым руководил Левко Дутковский. Руководитель ансамбля заметил юношу и предложил спеть песню на выбор. Это была песня Игоря Поклада "Кохана". И с осени 1969 года Назарий начал петь в "Смеричке".
Первая жена — Елена. В браке родились два сына, которые также стали певцами: Дмитрий и Назарий.
Вторая жена — Дарья. В этом браке родилась дочь: Мария Яремчук — украинская певица, представительница Украины на Евровидении.
Дочь, которая выступала на Евровидении
Мария Яремчук в 2014 году представляла Украину на конкурсе Евровидение в Копенгагене с песней Tick-Tock. Она заняла 6-е место.
Мария подчеркивает, что творчество и любовь к музыке унаследовала от отца. А в 2024 году она родила первенца. Личную жизнь женщина держит подальше от внимания публики.
Интересные факты о Назарии Яремчуке
- Вместе с "Смеричкой" и сольной карьерой он гастролировал по всему СССР, Канаде, США, Польше.
- Получил звание Народного артиста в 1987 году.
- В его честь установлен памятник в Черновцах, а также проводят фестиваль его памяти.
- Во время Афганской войны Назарий несколько раз ездил в Афганистан и выступал перед солдатами.
- В 1986 году после Чернобыльской катастрофы певец трижды побывал в 30-километровой зоне отчуждения, где выступал перед ликвидаторами аварии.
В начале 1990-х у артиста обнаружили тяжелую болезнь — рак желудка. Несмотря на это, он продолжал выступать и записывать песни. Назарий Яремчук умер 30 июня 1995 года в Черновцах, в возрасте 43 лет. Легендарного музыканта похоронили на центральном кладбище Черновцов.
Самые известные песни в исполнении Яремчука
- "Стожары";
- "Червона рута";
- "Водограй";
- "Я пойду в далекие горы";
- "Гай, зеленый гай".
- "Когда заснули синие горы";
- "Слышишь, мама";
- "Несравненный мир красоты";
- "Белые лилии";
- "Семья".
В 2024 году вышла документальная лента об артисте "Яремчук: Несравненный мир красоты", которая собирала полные залы кинотеатров, а впоследствии стала доступна на стриминговых сервисах.
