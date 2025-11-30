Назарій Яремчук — 74 роки з дня народження: особисте життя, хіти та донька на Євробаченні (фото, відео)

30 листопада — день народження Назарія Яремчука, одного з найвідоміших українських співаків, легенди естради та соліста ВІА "Смерічка". Незважаючи на велику популярність, Назарій був скромним, сімейним і надзвичайно працьовитим.

Його голос звучить через роки та не залишає байдужим жодну людину. Фокус розповідає, як склалося життя легендарного українського музиканта.

Родина та особисте життя Назарія Яремчука

Народився співак 30 листопада 1951 року у селі Рівня Івано-Франківської області. Сама родина була музичною: у батька був тенор, він співав у церковному хорі; мати, крім співів, грала на мандоліні та виступала в місцевому Народному театрі. Ще маленьким хлопчиком Назарій також почав співати.

Після школи вступив до Чернівецького університету, де навчався на географічному факультеті. Після занять часто приходив послухати репетиції ВІА "Смерічка" Вижницького будинку культури, яким керував Левко Дутківський. Керівник ансамблю помітив юнака та запропонував заспівати пісню на вибір. Це була пісня Ігоря Поклада "Кохана". І з осені 1969 року Назарій почав співати у "Смерічці".

Фото Назарія Яремчука з Instagram його доньки Фото: Instagram

Перша дружина — Олена. У шлюбі народилися два сини, які також стали співаками: Дмитро та Назарій.

Сини Назарія Яремчука Фото: yaremchuk_nazariy_dmytro\Instagram

Друга дружина — Дарина. У цьому шлюбі народилася дочка: Марія Яремчук — українська співачка, представниця України на Євробаченні.

Дочка, яка виступала на Євробаченні

Марія Яремчук у 2014 році представляла Україну на конкурсі Євробачення в Копенгагені з піснею Tick-Tock. Вона посіла 6-те місце.

Марія підкреслює, що творчість і любов до музики успадкувала від батька. А у 2024 році вона народила первістка. Особисте життя жінка тримає подалі від уваги публіки.

Марія Яремчук виступила на Євробаченні-2014

Цікаві факти про Назарія Яремчука

Разом із "Смерічкою" та сольною кар’єрою він гастролював по всьому СРСР, Канаді, США, Польщі.

Отримав звання Народного артиста у 1987 році.

На його честь встановлено пам’ятник у Чернівцях, а також проводять фестиваль його пам’яті.

Під час Афганської війни Назарій кілька разів їздив у Афганістан і виступав перед солдатами.

1986 року після Чорнобильської катастрофи співак тричі побував у 30-кілометровій зоні відчуження, де виступав перед ліквідаторами аварії.

На початку 1990-х в артиста виявили тяжку хворобу — рак шлунка. Попри це, він продовжував виступати та записувати пісні. Назарій Яремчук помер 30 червня 1995 року у Чернівцях, у віці 43 років. Легендарного музиканта поховали на центральному кладовищі Чернівців.

Назарій Яремчук співає "Стожари"

Найвідоміші пісні у виконанні Яремчука

"Стожари";

"Червона рута";

"Водограй";

"Я піду в далекі гори";

"Гай, зелений гай".

"Коли заснули сині гори";

"Чуєш, мамо";

"Незрівнянний світ краси";

"Білі лілеї";

"Родина".

У 2024 році вийшла документальна стрічка про артиста "Яремчук: Незрівнянний світ краси", яка збирала повні зали кінотеатрів, а згодом стала доступна на стримінгових сервісах.

Трейлер фільму "Яремчук: Незрівнянний світ краси"

