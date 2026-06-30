Как жил и кого любил Назарий Яремчук: легендарного певца не стало 31 год назад

30 июня 1995 года ушел из жизни легендарный Назарий Яремчук, один из самых известных украинских певцов, звезда эстрады и солист ВИА "Смеричка". Несмотря на огромную популярность, он был скромным, семейным и чрезвычайно трудолюбивым человеком.

Голос Яремчука звучит спустя годы и не оставляет равнодушным ни одного человека. Фокус рассказывает, как сложилась жизнь легендарного украинского музыканта.

Личная жизнь Яремчука

Семья певца была музыкальной: отец был тенором, он пел в церковном хоре; мать, помимо пения, играла на мандолине и выступала в местном Народном театре. Еще маленьким мальчиком Назарий тоже начал петь.

После школы он поступил в Черновицкий университет, где учился на географическом факультете. После занятий он часто приходил послушать репетиции ВИА "Смеричка" Вижницкого дома культуры, которым руководил Левко Дутковский. Руководитель ансамбля заметил юношу и предложил спеть песню на выбор. Это была песня Игоря Поклада "Кохана". И с осени 1969 года Назарий начал петь в "Смеричке".

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Фото Назария Яремчука из Instagram его дочери Фото: Instagram

Первая жена — Елена. В браке у них родились два сына, которые также стали известными певцами: Дмитрий и Назарий.

Сыновья Назария Яремчука Фото: yaremchuk_nazariy_dmytro\Instagram

Вторая жена — Дарья. В этом браке родилась дочь: Мария Яремчук — украинская певица, представительница Украины на Евровидении.

Дочь на Евровидении

В 2014 году Мария представляла Украину на конкурсе Евровидение в Копенгагене с песней Tick-Tock. Тогда она заняла 6-е место.

Женщина отмечает, что творчество и любовь к музыке она унаследовала от отца. А в 2024 году она родила первенца. Личную жизнь Мария держит подальше от внимания публики.

Мария Яремчук выступила на Евровидении-2014

Интересные факты о Назарии Яремчуке

Вместе с ансамблем "Смеричка" и в рамках сольной карьеры он гастролировал по всему СССР, Канаде, США и Польше.

В 1987 году получил звание Народного артиста.

В его честь в Черновцах установлен памятник, а также проводится фестиваль его памяти.

Во время Афганской войны Назарий несколько раз ездил в Афганистан и выступал перед солдатами.

После Чернобыльской катастрофы Яремчук трижды побывал в 30-километровой зоне отчуждения, где выступал перед ликвидаторами аварии.

В начале 1990-х у артиста обнаружили тяжёлую болезнь — рак желудка. Несмотря на это, он продолжал выступать и записывать песни. Назарий Яремчук скончался 30 июня 1995 года в Черновцах в возрасте 43 лет. Легендарного музыканта похоронили на центральном кладбище города.

Назарий Яремчук поет "Стожары"

Самые известные песни в исполнении Яремчука

"Стожари";

"Червона рута";

"Водограй";

"Я піду в далекі гори";

"Гай, зелений гай".

"Коли заснули сині гори";

"Чуєш, мамо";

"Незрівнянний світ краси";

"Білі лілеї";

"Родина".

Интересно, что в 2024 году вышел документальный фильм об артисте "Яремчук: Несравненный мир красоты", который собирал полные залы в кинотеатрах, а впоследствии стал доступен на стриминговых сервисах.

Трейлер фильма "Яремчук: Несравненный мир красоты"

Напомним, что Фокус ранее писал, что:

Кроме того, сын Назария Яремчука рассказал о сложных отношениях с младшей сестрой.