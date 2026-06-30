Как жил и кого любил Назарий Яремчук: легендарного певца не стало 31 год назад
30 июня 1995 года ушел из жизни легендарный Назарий Яремчук, один из самых известных украинских певцов, звезда эстрады и солист ВИА "Смеричка". Несмотря на огромную популярность, он был скромным, семейным и чрезвычайно трудолюбивым человеком.
Голос Яремчука звучит спустя годы и не оставляет равнодушным ни одного человека. Фокус рассказывает, как сложилась жизнь легендарного украинского музыканта.
Личная жизнь Яремчука
Семья певца была музыкальной: отец был тенором, он пел в церковном хоре; мать, помимо пения, играла на мандолине и выступала в местном Народном театре. Еще маленьким мальчиком Назарий тоже начал петь.
После школы он поступил в Черновицкий университет, где учился на географическом факультете. После занятий он часто приходил послушать репетиции ВИА "Смеричка" Вижницкого дома культуры, которым руководил Левко Дутковский. Руководитель ансамбля заметил юношу и предложил спеть песню на выбор. Это была песня Игоря Поклада "Кохана". И с осени 1969 года Назарий начал петь в "Смеричке".
Первая жена — Елена. В браке у них родились два сына, которые также стали известными певцами: Дмитрий и Назарий.
Вторая жена — Дарья. В этом браке родилась дочь: Мария Яремчук — украинская певица, представительница Украины на Евровидении.
Дочь на Евровидении
В 2014 году Мария представляла Украину на конкурсе Евровидение в Копенгагене с песней Tick-Tock. Тогда она заняла 6-е место.
Женщина отмечает, что творчество и любовь к музыке она унаследовала от отца. А в 2024 году она родила первенца. Личную жизнь Мария держит подальше от внимания публики.
Интересные факты о Назарии Яремчуке
- Вместе с ансамблем "Смеричка" и в рамках сольной карьеры он гастролировал по всему СССР, Канаде, США и Польше.
- В 1987 году получил звание Народного артиста.
- В его честь в Черновцах установлен памятник, а также проводится фестиваль его памяти.
- Во время Афганской войны Назарий несколько раз ездил в Афганистан и выступал перед солдатами.
- После Чернобыльской катастрофы Яремчук трижды побывал в 30-километровой зоне отчуждения, где выступал перед ликвидаторами аварии.
В начале 1990-х у артиста обнаружили тяжёлую болезнь — рак желудка. Несмотря на это, он продолжал выступать и записывать песни. Назарий Яремчук скончался 30 июня 1995 года в Черновцах в возрасте 43 лет. Легендарного музыканта похоронили на центральном кладбище города.
Самые известные песни в исполнении Яремчука
- "Стожари";
- "Червона рута";
- "Водограй";
- "Я піду в далекі гори";
- "Гай, зелений гай".
- "Коли заснули сині гори";
- "Чуєш, мамо";
- "Незрівнянний світ краси";
- "Білі лілеї";
- "Родина".
Интересно, что в 2024 году вышел документальный фильм об артисте "Яремчук: Несравненный мир красоты", который собирал полные залы в кинотеатрах, а впоследствии стал доступен на стриминговых сервисах.
Напомним, что Фокус ранее писал, что:
- Мария Яремчук призналась, что София Ротару отказалась сняться в фильме о своём знаменитом отце.
- В документальном фильме снялась дочь и вторая жена Назария Яремчука. Впрочем, у его сыновей и первой жены комментариев не взяли.
Кроме того, сын Назария Яремчука рассказал о сложных отношениях с младшей сестрой.