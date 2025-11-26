История любви в 50 лет: миллиардер Ричард Брэнсон сообщил о смерти жены

75-летний основатель Virgin Galactiс сообщил, что его возлюбленная, с которой он отметил "золотую свадьбу", скончалась в возрасте 80 лет.

Сэр Ричард Брэнсон рассказал, что его жена Джоан умерла "быстро и безболезненно" в больнице из-за травмы спины. По его словам, "жизнь никогда не будет прежней без его яркой звезды", пишет Daily Mail.

Ричард Брэнсон прожил в счастливом браке с Джоан 50 лет

Миллиардер рассказал, что получил травму плеча в Индии и был госпитализирован в Англии вместе со своей женой, которая в то же время восстанавливалась после травмы спины.

Пара пообедала вместе, после чего леди Джоан скончалась рядом с ним. У пары было трое детей: Сэм, Холли и Сара Клэр, которая умерла в возрасте всего четырех дней.

Поделившись серией трогательных фотографий пары за эти годы, сэр Ричард написал: "Жизнь без нее уже никогда не будет прежней. Но у нас остались пятьдесят невероятных лет воспоминаний — годы, наполненные слезами и смехом, добротой и любовью, которые сформировали нашу семью сильнее, чем можно выразить словами".

Ричард Брэнсон рассказал, что оказался в больнице по соседству с женой по счастливой случайности и они шутили, что чувствуют себя "влюбленными подростками".

"В тот день у нас был чудесный обед. Она была в хорошем настроении. Она улыбнулась мне той лучезарной улыбкой, которая озарила все ее лицо, той самой улыбкой, в которую я влюбился с первой же минуты, как увидел ее полвека назад. А потом она внезапно ушла, быстро и безболезненно. И, к счастью, я был рядом с ней", - рассказал миллиардер.

Джоан и Ричард поженились в 1989 году на частном острове Некер, который принадлежит Брэнсону, когда их детям, Холли и Сэму, было восемь и четыре года. Они познакомились в 1976 году в The Manor, студии звукозаписи Virgin Records, где, по словам сэра Ричарда, он "влюбился" с первого взгляда.

Ричард Брэнсон сообщил о смерти жены

Он неоднократно признавался в любви к ней и говорил, что во многом обязан жене своим успехом, а еще часто шутил, что каждому в мире "нужна Джоан".

В 2015 году в своем посте, посвященном ее 70-летию, сэр Ричард написал: "Я влюбился в нее с первого взгляда, когда она работала в магазине безделушек в Вестборн-Гроув, в Лондоне. Блондинка, приземленная шотландская красавица, не терпевшая дураков, Джоан была не похожа ни на одну женщину, которую я когда-либо встречал. Чтобы завоевать ее сердце, мне пришлось упорно торчать в магазине и покупать бесчисленное количество вещиц, прежде чем мне позволили за ней ухаживать".

Сэр Ричард был настолько заинтересован в том, чтобы завоевать сердце Джоан, что купил остров Некер только для того, чтобы завевать ее сердце.

