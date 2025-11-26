Історія кохання у 50 років: мільярдер Річард Бренсон повідомив про смерть дружини

75-річний засновник Virgin Galactic повідомив, що його кохана, з якою він відсвяткував "золоте весілля", померла у віці 80 років.

Сер Річард Бренсон розповів, що його дружина Джоан померла "швидко і безболісно" в лікарні через травму спини. За його словами, "життя ніколи не буде колишнім без його яскравої зірки", пише Daily Mail.

Річард Бренсон прожив у щасливому шлюбі з Джоан 50 років

Мільярдер розповів, що зазнав травми плеча в Індії і був госпіталізований в Англії разом зі своєю дружиною, яка водночас відновлювалася після травми спини.

Пара пообідала разом, після чого леді Джоан померла поруч із ним. У пари було троє дітей: Сем, Голлі та Сара Клер, яка померла у віці всього чотирьох днів.

Поділившись серією зворушливих фото пари за ці роки, сер Річард написав: "Життя без неї вже ніколи не буде колишнім. Але у нас залишилися п'ятдесят неймовірних років спогадів — роки, сповнені сліз і сміху, доброти і любові, які сформували нашу сім'ю сильніше, ніж можна висловити словами".

Відео дня

Річард Бренсон розповів, що опинився в лікарні по сусідству з дружиною завдяки щасливому випадку і вони жартували, що почуваються "закоханими підлітками".

"Того дня у нас був чудовий обід. Вона була в гарному настрої. Вона посміхнулася мені тією променистою посмішкою, яка осяяла все її обличчя, тією самою посмішкою, в яку я закохався з першої ж хвилини, як побачив її пів століття тому. А потім вона раптово пішла, швидко і безболісно. І, на щастя, я був поруч із нею", — розповів мільярдер.

Джоан і Річард одружилися 1989 року на приватному острові Некер, що належить Бренсону, коли їхнім дітям, Голлі і Сему, було вісім і чотири роки. Вони познайомилися 1976 року в The Manor, студії звукозапису Virgin Records, де, за словами сера Річарда, він "закохався" з першого погляду.

Річард Бренсон повідомив про смерть дружини

Він неодноразово зізнавався в коханні до неї і говорив, що багато в чому зобов'язаний дружині своїм успіхом, а ще часто жартував, що кожному у світі "потрібна Джоан".

У 2015 році у своєму пості, присвяченому її 70-річчю, сер Річард написав: "Я закохався в неї з першого погляду, коли вона працювала в магазині дрібничок у Вестборн-Гроув, у Лондоні. Блондинка, приземлена шотландська красуня, яка не терпіла дурнів, Джоан була не схожа на жодну жінку, яку я коли-небудь зустрічав. Щоб завоювати її серце, мені довелося наполегливо стирчати в магазині і купувати незліченну кількість речей, перш ніж мені дозволили за нею доглядати".

Сер Річард був настільки зацікавлений у тому, щоб завоювати серце Джоан, що купив острів Некер тільки для того, щоб завоювати її серце.

Нагадаємо, раніше дочка сера Річарда Бренсона розповіла, що мільярдер страждає на дислексію, і цю ж недугу виявили у її сина.

Нагадаємо, 20 лютого 2022 року засновник Virgin Galaxyс Бренсон закликав світ підтримати Україну. Мільярдер вважає, що інші країни мають підтримати державу, яка відмовилася від ядерної зброї, підписавши Будапештський меморандум разом із Росією.