Премьера 27 ноября: что известно о финальном сезоне сериала "Очень странные дела"

Премьера "Очень странных дел" состоится одновременно во всем мире в среду в 17:00 в Лос-Анджелесе. В Украине в это время будет 3:00 27 ноября.

Впрочем доступными для просмотра 27 ноября в 3:00 на Netflix будут только первые четыре эпизода. Пятый, шестой и седьмой эпизоды сериала "Очень странные дела" выйдут 25 декабря на Рождество, а финальный — 1 января. Фокус рассказывает, что нужно знать о пятом и последнем сезоне, который завершит историю Одиннадцать и ее друзей.

Финальный трейлер пятого сезона сериала "Очень странные дела"

Первый сезон "Очень странных дел" вышел на Netflix в 2016 году. Он сразу стал популярным — за первые 16 дней его посмотрели 8,2 миллиона человек.

В центре сюжета — маленький вымышленный городок Хокинс в американском штате Индиана, где в 1983 году таинственным образом исчезает мальчик Уилл Байерс. Его мать, друзья и шеф местной полиции начинают поиски пропавшего, раскрывая существование параллельного мира, угрожающего их городку и всему миру. Помогает им в этом девушка-телепатка Одиннадцать, а мешают злые русские из СССР и иногда власти США.

Создателями сериала стали братья-близнецы Мэтт и Росс Дафферы.

На популярность сериала повлияли визуальная эстетика 80-х, ретро-саундтрек и продуманный маркетинг. Только для продвижения третьего сезона Netflix подписал контракты о сотрудничестве с 75 компаниями, среди которых Coca-Cola, Nike, H&M, Levi's и др.

А перед выходом пятого сезона в украинских супермаркетах появились шоколадные яйца Kinder Joy, в середине которых есть игрушка с персонажем из "Очень странных дел", созданная в коллаборации с Funko Pop.

Осторожно, возможны спойлеры!

Что известно о пятом сезоне сериала "Очень странные дела"

Последний эпизод 4 сезона сериала вышел три с половиной года назад, а это значит, что было очень сложно вспомнить, что произошло.

Вайнона Райдер в сериале "Очень странные дела" Фото: Netflix

По крайней мере официальный синопсис может помочь нам сориентироваться. Согласно Netflix, команда хороших парней "объединена единственной целью: найти и убить Векну". Тем временем правительство ввело в городе Хокинс строгий военный карантин и снова ищет Одиннадцать (Милли Бобби Браун), которая снова от них сбежала.

Пятый сезон будет длиннее предыдущих. В новом восьмисерийном сезоне будет много серий продолжительностью более 90 минут. Конечно, это не новый подход. Грандиозная заключительная серия 4-го сезона, длилась 2 часа 19 минут и готовила почву для финального противостояния с Векной (Джейми Кэмпбелл Бауэр).

Трейлер сериала "Очень странные дела"

Создатели и шоураннеры "Очень странных дел" Мэтт и Росс Даффер недавно рассказали, что каждая серия финального сезона будет вести к "собственной кульминации". А также к проекту присоединится одна из самых уважаемых и прославленных актрис научно-фантастического жанра — Линда Хэмилтон, известная по "Терминатору". Она сыграет доктора Кей, которая курирует военную оккупацию в Хокинсе и ищет Одиннадцать.

События пятого сезона продолжают рассказывать об осени 1987 года. Хокинс получил повреждения из-за открытия Разломов, а персонажи объединились единой целью: найти и убить Векну. Но он исчез — его местонахождение и планы неизвестны. Также приближается годовщина исчезновения Уилла, и все ведет к последней битве.

Именно поэтому сейчас разрабатывается новый сериал, который будет рассказывать о новых персонажах и новой тайне, но будет происходить в том же мире, что и Дивні дива. Когда он выйдет на экраны — неизвестно.

