Прем'єра 27 листопада: що відомо про фінальний сезон серіалу "Дивні дива"
Прем'єра "Дивних див" відбудеться одночасно в усьому світі у середу о 17:00 у Лос-Анджелесі. В Україні в цей час буде 3:00 27 листопада.
Втім доступними для перегляду 27 листопада о 3:00 на Netflix будуть лише перші чотири епізоди. П'ятий, шостий та сьомий епізоди серіалу "Дивні дива"вийдуть 25 грудня на Різдво, а фінальний — 1 січня. Фокус розповідає, що потрібно знати про п'ятий та останній сезон, який завершить історію Одинадцять та її друзів.
Перший сезон Дивних див вийшов на Netflix у 2016 році. Він одразу став популярним — за перші 16 днів його переглянули 8,2 мільйона людей.
У центрі сюжету — маленьке вигадане містечко Гокінс в американському штаті Індіана, де у 1983 році таємничим чином зникає хлопчик Вілл Баєрс. Його мати, друзі й шеф місцевої поліції починають пошуки зниклого, розкриваючи існування паралельного світу, що загрожує їхньому містечку та всьому світу. Допомагає їм в цьому дівчина-телепатка Одинадцять, а заважають злі росіяни з СРСР та іноді влада США.
Творцями серіалу стали брати-близнюки Метт і Росс Даффери.
На популярність серіалу вплинули візуальна естетика 80-х, ретро-саундтрек та продуманий маркетинг. Тільки для просування третього сезону Netflix підписав контракти щодо співпраці із 75 компаніями, серед яких Coca-Cola, Nike, H&M, Levi’s тощо.
А перед виходом п'ятого сезону в українських супермаркетах з'явились шоколадні яйця Kinder Joy, в середині яких є іграшка з персонажем з Дивних див, створена у колаборації із Funko Pop.
Обережно, можливі спойлери!
Що відомо про п'ятий сезон серіалу "Дивні дива"
Останній епізод 4 сезону серіалу вийшов три з половиною роки тому, а це означає, що було дуже складно згадати, що сталося.
Принаймні офіційний синопсис може допомогти нам зорієнтуватися. Згідно з Netflix, команда хороших хлопців "об'єднана єдиною метою: знайти і вбити Векну". Тим часом уряд ввів у місті Гокінс суворий військовий карантин і знову шукає Одинадцять (Міллі Боббі Браун), яка знову від них втекла.
П'ятий сезон буде довшим за попередні. У новому восьмисерійному сезоні буде багато серій тривалістю понад 90 хвилин. Звісно, це не новий підхід. Грандіозна заключна серія 4-го сезону, тривала 2 години 19 хвилин та готувала ґрунт для фінального протистояння з Векною (Джеймі Кемпбелл Бауер).
Творці та шоуранери "Дивних див" Метт і Росс Даффер нещодавно розповіли, що кожна серія фінального сезону буде вести до "власної кульмінації". А також до проекту приєднається одна з найшанованіших і найславетніших акторок науково-фантастичного жанру — Лінда Гемілтон, відома за "Термінатором". Вона зіграє докторку Кей, яка курує військову окупацію в Гокінсі та шукає Одинадцять.
Події п'ятого сезону продовжують розповідати про осінь 1987 року. Гокінс зазнав пошкоджень через відкриття Розломів, а персонажі об'єдналися єдиною метою: знайти і вбити Векну. Але він зник — його місцеперебування і плани невідомі. Також наближається річниця зникнення Вілла, і все веде до останньої битви.
Саме тому зараз розробляється новий серіал, який розповідатиме про нових персонажів та нову таємницю, але буде відбуватися в тому ж світі, що й Дивні дива. Коли він вийде на екрани — невідомо.
