Прем'єра 27 листопада: що відомо про фінальний сезон серіалу "Дивні дива"

Прем'єра "Дивних див" відбудеться одночасно в усьому світі у середу о 17:00 у Лос-Анджелесі. В Україні в цей час буде 3:00 27 листопада.

Втім доступними для перегляду 27 листопада о 3:00 на Netflix будуть лише перші чотири епізоди. П'ятий, шостий та сьомий епізоди серіалу "Дивні дива"вийдуть 25 грудня на Різдво, а фінальний — 1 січня. Фокус розповідає, що потрібно знати про п'ятий та останній сезон, який завершить історію Одинадцять та її друзів.

Фінальний трейлер п'ятого сезону серіалу "Дивні дива"

Перший сезон Дивних див вийшов на Netflix у 2016 році. Він одразу став популярним — за перші 16 днів його переглянули 8,2 мільйона людей.

У центрі сюжету — маленьке вигадане містечко Гокінс в американському штаті Індіана, де у 1983 році таємничим чином зникає хлопчик Вілл Баєрс. Його мати, друзі й шеф місцевої поліції починають пошуки зниклого, розкриваючи існування паралельного світу, що загрожує їхньому містечку та всьому світу. Допомагає їм в цьому дівчина-телепатка Одинадцять, а заважають злі росіяни з СРСР та іноді влада США.

Творцями серіалу стали брати-близнюки Метт і Росс Даффери.

На популярність серіалу вплинули візуальна естетика 80-х, ретро-саундтрек та продуманий маркетинг. Тільки для просування третього сезону Netflix підписав контракти щодо співпраці із 75 компаніями, серед яких Coca-Cola, Nike, H&M, Levi’s тощо.

А перед виходом п'ятого сезону в українських супермаркетах з'явились шоколадні яйця Kinder Joy, в середині яких є іграшка з персонажем з Дивних див, створена у колаборації із Funko Pop.

Обережно, можливі спойлери!

Що відомо про п'ятий сезон серіалу "Дивні дива"

Останній епізод 4 сезону серіалу вийшов три з половиною роки тому, а це означає, що було дуже складно згадати, що сталося.

Вайнона Райдер у серіалі "Дивні дива" Фото: Netflix

Принаймні офіційний синопсис може допомогти нам зорієнтуватися. Згідно з Netflix, команда хороших хлопців "об'єднана єдиною метою: знайти і вбити Векну". Тим часом уряд ввів у місті Гокінс суворий військовий карантин і знову шукає Одинадцять (Міллі Боббі Браун), яка знову від них втекла.

П'ятий сезон буде довшим за попередні. У новому восьмисерійному сезоні буде багато серій тривалістю понад 90 хвилин. Звісно, ​​це не новий підхід. Грандіозна заключна серія 4-го сезону, тривала 2 години 19 хвилин та готувала ґрунт для фінального протистояння з Векною (Джеймі Кемпбелл Бауер).

Трейлер серіалу "Дивні дива"

Творці та шоуранери "Дивних див" Метт і Росс Даффер нещодавно розповіли, що кожна серія фінального сезону буде вести до "власної кульмінації". А також до проекту приєднається одна з найшанованіших і найславетніших акторок науково-фантастичного жанру — Лінда Гемілтон, відома за "Термінатором". Вона зіграє докторку Кей, яка курує військову окупацію в Гокінсі та шукає Одинадцять.

Події п'ятого сезону продовжують розповідати про осінь 1987 року. Гокінс зазнав пошкоджень через відкриття Розломів, а персонажі об'єдналися єдиною метою: знайти і вбити Векну. Але він зник — його місцеперебування і плани невідомі. Також наближається річниця зникнення Вілла, і все веде до останньої битви.

Саме тому зараз розробляється новий серіал, який розповідатиме про нових персонажів та нову таємницю, але буде відбуватися в тому ж світі, що й Дивні дива. Коли він вийде на екрани — невідомо.

