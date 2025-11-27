В McDonald's Украины появились фигурки "Друзей": коллекции продают в сети за тысячи гривен

Лимитированные фигурки американского ситкома "Друзья" уже в первый день акции появились на сайтах купли и продажи товаров. Украинцы продают полную коллекцию за 2-3 тысячи гривен.

Фигурки "Друзей" в "МакДональдзе" в Украине продают с 26 ноября. Пресс-служба сети сообщает, что акция продлится до 31 декабря 2025 года. Игрушки можно купить в заведениях, заказать в мобильном приложении или в "МакДеливере".

На сайте OLX можно купить фигурки Росса, Моники, Чендлера, Рейчел, Джои и Фиби в коробках по 350-450 грн за штуку. За полную коллекцию из шести игрушек украинцы просят от 2 500 до 2 700 грн.

Коллекцию "Друзей" на сайтах объявлений продают по 450 грн за фигурку Фото: скриншот

Также на интернет-платформах можно найти объявления о продаже стендов и полочек под фигурки "Друзей" за 700-1600 грн и коллекционных чашек.

Стоит отметить, тем временем в ресторанах McDonald's в Испании, Португалии и Аргентине в коллаборации с Netflix представят коллекцию фигурок персонажей сериала "Очень странные дела" по случаю выхода завершающего 5-го сезона. С 25 ноября эксклюзивные меню "Stranger Things" доступны в Бразилии.

Напомним, в августе хакер под ником BobDaHacker рассказал, как легко взломал McDonald's и получил доступ к конфиденциальной информации и корпоративной почте.

В июле СМИ писали, что McDonald's запретил вход детям до 16 в городе Уайтфилд в Великобритании, потому что администрация хотела создать зону для работы и обучения удаленных работников и проведения деловых встреч.