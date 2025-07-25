Хэппи Мил не для всех: McDonald's запретил вход детям до 16
Компания McDonald's в городе Уайтфилд, Великобритания, ввела новые ограничения для посетителей младше 16 лет. В будние дни дети не смогут заходить в большую часть ресторана, которая теперь зарезервирована для взрослых бизнес-пользователей.
Как сообщает Daily Star, такое решение связано с желанием администрации создать тихую зону для работы и обучения удаленных сотрудников, а также для проведения деловых встреч в комфортных условиях. Новые правила будут действовать с понедельника по пятницу и охватывают основную часть заведения.
В ресторане установили новое объявление, которое четко запрещает лицам до 16 лет находиться в специально выделенной части помещения. В сообщении указано, что в будни эта зона предназначена только для взрослых пользователей ноутбуков и людей, которым нужна спокойная среда для работы или учебы. Указано также, что посетителей, которые выглядят моложе определенного возраста, могут попросить покинуть эту часть ресторана.
Администрация предусмотрела возможность предварительного бронирования пространства для групповых встреч, однако отмечает: "Это не гарантируется, но мы сделаем все возможное, чтобы удовлетворить вашу просьбу. Пожалуйста, обратитесь к руководителю смены".
Франчайзи ресторана Саймон Тофт, который также является его руководителем, объяснил что
бизнес-зону введено на основе отзывов клиентов: "Мы ввели специальную бизнес-зону в будние дни для всех в возрасте от 16 лет, которые желают более тихого места для работы или учебы", — сказал он.
Похожие ограничения сеть McDonald's уже вводила ранее: в ресторане в торговом парке Corstorphine в Эдинбурге запретили вход подросткам без сопровождения после 17:00. Тамошнее руководство объяснило это желанием бороться с проявлениями антисоциального поведения.
Реакция общественности оказалась неоднозначной. Один пользователь написал в соцсетях: "Я с этим не согласен, моему сыну 14 лет, он замечательный ребенок и регулярно ходит кушать с друзьями, иногда после 17:00". Другой отметил: "Несправедливо, что все дети должны пропускать обучение из-за поведения меньшинства".
Зато часть пользователей поддержала ограничения. "Следует распространить везде", — прокомментировал один из них. "Многие должны последовать вашему решению", — добавил другой.
Как сообщал Фокус, в начале июня работники фастфуда закрылись в помещении подземного перехода во время тревоги. Менеджер имел ключ к отдельной комнате под землей, в которую других не пускали.
В Швеции работает McDonald's, где можно заказать любимые блюда стоя на лыжах.