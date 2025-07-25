Хэппи Мил не для всех: McDonald's запретил вход детям до 16

Компания McDonald's в городе Уайтфилд, Великобритания, ввела новые ограничения для посетителей младше 16 лет. В будние дни дети не смогут заходить в большую часть ресторана, которая теперь зарезервирована для взрослых бизнес-пользователей.

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Как сообщает Daily Star, такое решение связано с желанием администрации создать тихую зону для работы и обучения удаленных сотрудников, а также для проведения деловых встреч в комфортных условиях. Новые правила будут действовать с понедельника по пятницу и охватывают основную часть заведения.

В ресторане установили новое объявление, которое четко запрещает лицам до 16 лет находиться в специально выделенной части помещения. В сообщении указано, что в будни эта зона предназначена только для взрослых пользователей ноутбуков и людей, которым нужна спокойная среда для работы или учебы. Указано также, что посетителей, которые выглядят моложе определенного возраста, могут попросить покинуть эту часть ресторана.

Объявление в McDonald's о зоне для взрослых и бизнес-пользователей

Администрация предусмотрела возможность предварительного бронирования пространства для групповых встреч, однако отмечает: "Это не гарантируется, но мы сделаем все возможное, чтобы удовлетворить вашу просьбу. Пожалуйста, обратитесь к руководителю смены".

Франчайзи ресторана Саймон Тофт, который также является его руководителем, объяснил что

бизнес-зону введено на основе отзывов клиентов: "Мы ввели специальную бизнес-зону в будние дни для всех в возрасте от 16 лет, которые желают более тихого места для работы или учебы", — сказал он.

Похожие ограничения сеть McDonald's уже вводила ранее: в ресторане в торговом парке Corstorphine в Эдинбурге запретили вход подросткам без сопровождения после 17:00. Тамошнее руководство объяснило это желанием бороться с проявлениями антисоциального поведения.

Реакция общественности оказалась неоднозначной. Один пользователь написал в соцсетях: "Я с этим не согласен, моему сыну 14 лет, он замечательный ребенок и регулярно ходит кушать с друзьями, иногда после 17:00". Другой отметил: "Несправедливо, что все дети должны пропускать обучение из-за поведения меньшинства".

Зато часть пользователей поддержала ограничения. "Следует распространить везде", — прокомментировал один из них. "Многие должны последовать вашему решению", — добавил другой.

Как сообщал Фокус, в начале июня работники фастфуда закрылись в помещении подземного перехода во время тревоги. Менеджер имел ключ к отдельной комнате под землей, в которую других не пускали.

В Швеции работает McDonald's, где можно заказать любимые блюда стоя на лыжах.