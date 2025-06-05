Работники фастфуда закрылись в укрытии во время тревоги: McDonald's извинился перед украинкой

Опасность застала девушку, когда она находилась вблизи одного из заведений McDonald's. Однако ее возмутило, что менеджер имел ключ к отдельной комнате под землей, в которую других не пускали.

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Об инциденте 3 июня рассказала в соцсетях киевлянка Анастасия Лиева.

Она объяснила, что в Киеве объявили воздушную тревогу. В то время девушка находилась рядом с заведением McDonald's в районе моста Патона. Она спустилась в укрытие — в подземный переход, туда же спустились работники фастфуда. Вскоре в сети предупредили об угрозе удара баллистической ракетой "Орешник".

По словам украинки, после этого менеджер McDonald's забежал в переход и ключами открыл дверь в отдельную комнату, куда впустил всех работников. Девушка тоже попросилась в помещение, но ей запретили заходить. Лиева была шокирована ситуацией. Она также показала, как после отбоя дверь снова закрыли на ключ.

"Обстановочка в Киеве. Уже отлегло, но теперь в МакДональдз больше не пойду", — подписала свое видео киевлянка.

4 июня в комментариях на инцидент отреагировал McDonald's. В фастфуде поблагодарили, что девушка обратила внимание на эту ситуацию.

"Безопасность гостей, работников и всех граждан — наш неизменный приоритет. Во время воздушных тревог все наши рестораны прекращают работу, и мы просим команду и гостей перейти в ближайшие укрытия", — заверили в McDonald's.

Там объяснили, что заведение на бульваре Михновского использует в качестве укрытия подземный переход. Речь идет об открытом для всех укрытии, к которому заведение никогда не ограничивало доступ и не имеет такой возможности.

"Отдельная коммунальная комнатка в переходе не является дополнительным или каким-либо образом улучшенным укрытием, а является частью подземного перехода. Эта комната — это маленькое техническое помещение размером несколько квадратных метров, которое работники иногда используют для временного пребывания во время воздушных тревог в ночное время", — пояснили в McDonald's.

Во время одной из тревог 3 июня работники фастфуда решили воспользоваться комнатой, и это было нарушением. Из-за того, что помещение маленькое, команда отказала на просьбу составить им компанию. Это назвали неправильным.

"Мы искренне извиняемся за эту ситуацию и уже провели ее разбор с командой и приняли меры, чтобы подобное больше не повторилось", — заявили в McDonald's.

Однако там еще раз подчеркнули, что упомянутая комната — это не специальное укрытие, а лишь часть подземного перехода. Лиеву поблагодарили за неравнодушие.

Комментарий McDonald's под публикацией Анастасии Лиевой Фото: Скриншот

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