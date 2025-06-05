Працівники фастфуду зачинились в укритті під час тривоги: McDonald's перепросив українку

Небезпека застала дівчину, коли вона перебувала поблизу одного з закладів McDonald’s. Однак її обурило, що менеджер мав ключ до окремої кімнати під землею, в яку інших не пускали.

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Про інцидент 3 червня розповіла у соцмережах киянка Анастасія Лієва.

Вона пояснила, що у Києві оголосили повітряну тривогу. На той час дівчина перебувала поряд з закладом McDonald's в районі мосту Патона. Вона спустилась в укриття — у підземний перехід, туди ж спустились працівники фастфуду. Невдовзі у мережі попередили про загрозу удару балістичною ракетою "Орешник".

Зі слів українки, після цього менеджер McDonald's забіг у перехід та ключами відчинив двері в окрему кімнату, куди впустив усіх працівників. Дівчина теж попросилась у приміщення, але їй заборонили заходити. Лієва була шокована ситуацією. Вона також показала, як після відбою двері знову зачинили на ключ.

"Обстановочка в Києві. Вже відлягло, але тепер в МакДональдз більше не піду", — підписала своє відео киянка.

4 червня у коментарях на інцидент відреагував McDonald’s. У фастфуді подякували, що дівчина звернула увагу на цю ситуацію.

"Безпека гостей, працівників і всіх громадян — наш незмінний пріоритет. Під час повітряних тривог усі наші ресторани припиняють роботу, і ми просимо команду та гостей перейти в найближчі укриття", — запевнили в McDonald’s.

Там пояснили, що заклад на бульварі Міхновського використовує як укриття підземний перехід. Йдеться про відкрите для усіх укриття, до якого заклад ніколи не обмежував доступ і не має такої можливості.

"Окрема комунальна кімнатка в переході не є додатковим чи будь-яким чином покращеним укриттям, а є частиною підземного переходу. Ця кімната — це маленьке технічне приміщення розміром кілька квадратних метрів, яке працівники іноді використовують для тимчасового перебування під час повітряних тривог у нічний час", — пояснили у McDonald’s.

Під час однієї з тривог 3 червня працівники фастфуду вирішили скористатись кімнатою, і це було порушенням. Через те, що приміщення маленьке, команда відмовила на прохання скласти їм компанію. Це назвали неправильним.

"Ми щиро перепрошуємо за цю ситуацію та вже провели її розбір з командою і вжили заходів, щоби подібне більше не повторилося", — заявили у McDonald’s.

Однак там ще раз підкреслили, що згадана кімната — це не спеціальне укриття, а лише частина підземного переходу. Лієвій подякували за небайдужість.

Коментар McDonald's під публікацією Анастасії Лієвої Фото: Скриншот

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