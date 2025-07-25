Хеппі Міл не для всіх: McDonald's заборонив вхід дітям до 16

Компанія McDonald's у місті Вайтфілд, Велика Британія, запровадила нові обмеження для відвідувачів молодше 16 років. У будні дні діти не зможуть заходити до більшої частини ресторану, яка тепер зарезервована для дорослих бізнес-користувачів.

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Як повідомляє Daily Star, таке рішення пов’язане з бажанням адміністрації створити тиху зону для роботи і навчання віддалених працівників, а також для проведення ділових зустрічей у комфортних умовах. Нові правила діятимуть з понеділка по п’ятницю й охоплюють основну частину закладу.

У ресторані встановили нове оголошення, яке чітко забороняє особам до 16 років перебувати в спеціально виділеній частині приміщення. У повідомленні зазначено, що у будні ця зона призначена лише для дорослих користувачів ноутбуків і людей, яким потрібне спокійне середовище для роботи або навчання. Вказано також, що відвідувачів, які виглядають молодшими за визначений вік, можуть попросити залишити цю частину ресторану.

Оголошення у McDonald's про зону для дорослих і бізнес-користувачів

Адміністрація передбачила можливість попереднього бронювання простору для групових зустрічей, однак наголошує: "Це не гарантується, але ми зробимо все можливе, щоб задовольнити ваше прохання. Будь ласка, зверніться до керівника зміни".

Франчайзі ресторану Саймон Тофт, який також є його керівником, пояснив що

бізнес-зону запроваджено на основі відгуків клієнтів: "Ми запровадили спеціальну бізнес-зону у будні дні для всіх віком від 16 років, які бажають тихішого місця для роботи чи навчання", – сказав він.

Схожі обмеження мережа McDonald’s вже вводила раніше: у ресторані в торговому парку Corstorphine в Единбурзі заборонили вхід підліткам без супроводу після 17:00. Тамтешнє керівництво пояснило це бажанням боротися з проявами антисоціальної поведінки.

Реакція громадськості виявилася неоднозначною. Один користувач написав у соцмережах: "Я з цим не згоден, моєму синові 14 років, він чудова дитина і регулярно ходить їсти з друзями, іноді після 17:00". Інший зазначив: "Несправедливо, що всі діти повинні пропускати навчання через поведінку меншини".

Натомість частина користувачів підтримала обмеження. "Слід поширити всюди", – прокоментував один із них. "Багато хто повинен наслідувати ваше рішення", – додав інший.

Як повідомляв Фокус, напочатку червня працівники фастфуду зачинились в приміщенні підземного переходу під час тривоги. Менеджер мав ключ до окремої кімнати під землею, в яку інших не пускали.

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