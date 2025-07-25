Хеппі Міл не для всіх: McDonald's заборонив вхід дітям до 16
Компанія McDonald's у місті Вайтфілд, Велика Британія, запровадила нові обмеження для відвідувачів молодше 16 років. У будні дні діти не зможуть заходити до більшої частини ресторану, яка тепер зарезервована для дорослих бізнес-користувачів.
Як повідомляє Daily Star, таке рішення пов’язане з бажанням адміністрації створити тиху зону для роботи і навчання віддалених працівників, а також для проведення ділових зустрічей у комфортних умовах. Нові правила діятимуть з понеділка по п’ятницю й охоплюють основну частину закладу.
У ресторані встановили нове оголошення, яке чітко забороняє особам до 16 років перебувати в спеціально виділеній частині приміщення. У повідомленні зазначено, що у будні ця зона призначена лише для дорослих користувачів ноутбуків і людей, яким потрібне спокійне середовище для роботи або навчання. Вказано також, що відвідувачів, які виглядають молодшими за визначений вік, можуть попросити залишити цю частину ресторану.
Адміністрація передбачила можливість попереднього бронювання простору для групових зустрічей, однак наголошує: "Це не гарантується, але ми зробимо все можливе, щоб задовольнити ваше прохання. Будь ласка, зверніться до керівника зміни".
Франчайзі ресторану Саймон Тофт, який також є його керівником, пояснив що
бізнес-зону запроваджено на основі відгуків клієнтів: "Ми запровадили спеціальну бізнес-зону у будні дні для всіх віком від 16 років, які бажають тихішого місця для роботи чи навчання", – сказав він.
Схожі обмеження мережа McDonald’s вже вводила раніше: у ресторані в торговому парку Corstorphine в Единбурзі заборонили вхід підліткам без супроводу після 17:00. Тамтешнє керівництво пояснило це бажанням боротися з проявами антисоціальної поведінки.
Реакція громадськості виявилася неоднозначною. Один користувач написав у соцмережах: "Я з цим не згоден, моєму синові 14 років, він чудова дитина і регулярно ходить їсти з друзями, іноді після 17:00". Інший зазначив: "Несправедливо, що всі діти повинні пропускати навчання через поведінку меншини".
Натомість частина користувачів підтримала обмеження. "Слід поширити всюди", – прокоментував один із них. "Багато хто повинен наслідувати ваше рішення", – додав інший.
Як повідомляв Фокус, напочатку червня працівники фастфуду зачинились в приміщенні підземного переходу під час тривоги. Менеджер мав ключ до окремої кімнати під землею, в яку інших не пускали.
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