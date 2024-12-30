Унікальний McDonald's у горах: тут можна замовити, стоячи на лижах (відео)

Можливість забирати замовлення з собою з'явилась ще у 1996 році. Однак тоді на курорті було заборонено пересуватися на лижах у фудкорт-зоні.

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Швецький гірськолижний курорт Ліндваллен у місті Селен має ресторан знаменитої мережі Mcdonald's, однак його особливість в тому, що можна замовити улюблені страви стоячи на лижах. Про це повідомляє британський таблоїд Mirror.

Опубліковане відео в Instagram показує, як дівчина замовляє улюблену страву біля вікна видачі під назвою McSki. Ролик став доволі вірусним у мережі — набрав понад 64 тис. лайків та десятки коментарів під ним.

ЗМІ пише, що можливість забирати замовлення з собою з'явилося з моменту відкриття закладу ще в 1996 році. Однак тоді на курорті було заборонено пересуватися на лижах у фудкорт-зоні.

Згодом адміністрація курорту вирішила піти на зустріч багаточисельним зверненням відпочивальників. З часом відомий McDrive змінився на McSki, а клієнти можуть поласувати улюбленими нагетсами чи бургером, стоячи на лижах.

Користувачі в мережі висловили інтерес до такого способу забирати замовлення. Одні кажуть, що не доводиться знімати лижі, а можна замовити та перекусити на місці. Другі заявили, що обов'язково спробують замовити. Також деяка група коментаторів відповіла, що вже спробували цей спосіб забирати своє замовлення, а один з користувачів вказав, що "воно було варте того, аби спробувати".

Треті користувачі не підтримали захват інших людей — хтось виступав проти цієї "вуличної їжі на курорті". Ще один дописувач відверто зізнався, що коли перебуває на курорті, то любить місцеву кухню, коли приїжджає кататися на лижах.

"Який сенс у цьому, поясніть? Я краще скуштую щось місцеве, яке точно нічим не поступається McDonald's, а навіть буде краще смакувати", — відверто написав один з користувачів.

Нагадаємо, Фокус розповідав про 15 найнезвичайніших McDonald's, які варто відвідати. Історичні ратуші, колишні театри та унікальні сучасні проєкти роблять деякі заклади відомої мережі швидкого харчування справжніми пам'ятками.

Також ми писали, як в 90-х британський McDonald's додав до меню незвичну страву. Деякі користувачі соцмереж вважають фото з цим продуктом фейковими, бо він є нетиповим для меню ресторану та був у продажі недовго