Уникальный McDonald's в горах: здесь можно заказать, стоя на лыжах (видео)

Возможность забирать заказ с собой появилась еще в 1996 году. Однако тогда на курорте было запрещено передвигаться на лыжах в фудкорт-зоне.

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Шведский горнолыжный курорт Линдваллен в городе Селен имеет ресторан знаменитой сети McDonald's, однако его особенность в том, что можно заказать любимые блюда стоя на лыжах. Об этом сообщает британский таблоид Mirror.

Опубликованное видео в Instagram показывает, как девушка заказывает любимое блюдо у окна выдачи под названием McSki. Ролик стал довольно вирусным в сети — набрал более 64 тыс. лайков и десятки комментариев под ним.

СМИ пишет, что возможность забирать заказ с собой появилось с момента открытия заведения еще в 1996 году. Однако тогда на курорте было запрещено передвигаться на лыжах в фудкорт-зоне.

Впоследствии администрация курорта решила пойти на встречу многочисленным обращениям отдыхающих. Со временем известный McDrive сменился на McSki, а клиенты могут полакомиться любимыми наггетсами или бургером, стоя на лыжах.

Пользователи в сети выразили интерес к такому способу забирать заказ. Одни говорят, что не приходится снимать лыжи, а можно заказать и перекусить на месте. Вторые заявили, что обязательно попробуют заказать. Также некоторая группа комментаторов ответила, что уже попробовали этот способ забирать свой заказ, а один из пользователей указал, что "оно стоило того, чтобы попробовать".

Третьи пользователи не поддержали восторг других людей — кто-то выступал против этой "уличной еды на курорте". Еще один пользователь откровенно признался, что когда находится на курорте, то любит местную кухню, когда приезжает кататься на лыжах.

"Какой смысл в этом, объясните? Я лучше попробую что-то местное, которое точно ничем не уступает McDonald's, а даже будет лучше на вкус", — откровенно написал один из пользователей.

Напомним, Фокус рассказывал о 15 самых необычных McDonald's, которые стоит посетить. Исторические ратуши, бывшие театры и уникальные современные проекты делают некоторые заведения известной сети быстрого питания настоящими достопримечательностями.

Также мы писали, как в 90-х британский McDonald's добавил в меню необычное блюдо. Некоторые пользователи соцсетей считают фото с этим продуктом фейковыми, потому что он является нетипичным для меню ресторана и был в продаже недолго