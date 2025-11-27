В McDonald's України з'явилися фігурки "Друзів": колекції продають в мережі за тисячі гривень

Лімітовані фігурки американського ситкому "Друзі" вже в перший день акції з'явилися на сайтах купівлі та продажу товарів. Українці продають повну колекцію за 2-3 тисячі гривень.

Фігурки "Друзів" в "МакДональдзі" в Україні продають з 26 листопада. Пресслужба мережі повідомляє, що акція триватиме до 31 грудня 2025 року. Іграшки можна купити в закладах, замовити в мобільному застосунку чи в "МакДелівері".

На сайті OLX можна купити фігурки Роса, Моніки, Чендлера, Рейчел, Джої та Фібі в коробках по 350-450 грн за штуку. За повну колекцію з шести іграшок українці просять від 2 500 до 2 700 грн.

Колекцію "Друзів" на сайтах оголошень продають по 450 грн за фігурку Фото: скриншот

Також на інтернет-платформах можна знайти оголошення про продаж стендів і поличок під фігурки "Друзів" за 700-1600 грн і колекційних чашок.

Варто зазначити, тим часом в ресторанах McDonald's в Іспанії, Португалії та Аргентині в колаборації з Netflix представлять колекцію фігурок персонажів серіалу "Дивні дива" з нагоди виходу завершального 5-го сезону. З 25 листопада ексклюзивні меню "Stranger Things" доступні в Бразилії.

Відео дня

Нагадаємо, в серпні хакер під ніком BobDaHacker розповів, як легко зламав McDonald's й отримав доступ до конфіденційної інформації та корпоративної пошти.

У липні ЗМІ писали, що McDonald's заборонив вхід дітям до 16 у місті Вайтфілд у Великій Британії, бо адміністрація хотіла створити зону для роботи та навчання віддалених працівників і проведення ділових зустрічей.