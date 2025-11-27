Что почитать зимой: 5 рекомендаций от миллиардера Билла Гейтса (видео)

В зимнем перечне рекомендаций одного из самых богатых людей мира — документальный политический бестселлер, художественный роман, мемуары медиамагната, а также книги об исследовании изменения климата.

Американский миллиардер и соучредитель Microsoft Билл Гейтс в своем блоге традиционно посоветовал 5 книг, которые стоит прочитать во время зимних праздников сезона 2025-2026.

"Надеюсь, ваш сезон отпусков будет наполнен близкими людьми, хорошей едой, живым разговором и замечательной книгой или двумя", — отметил Гейтс.

Билл Гейтс посоветовал 5 книг

Книжные рекомендации Билла Гейтса:

"Удивительно сообразительные создания", Шелби Ван Пелт. Это художественный роман, в центре сюжета которого — дружба между одинокой вдовой и осьминогом. Как отмечает Гейтс, книга помогла ему задуматься над темой старения и о том, как человек может найти смысл и цель в жизни после завершения карьеры. Книгу на украинском языке в 2024 году издало издательство Vivat. "Очищение воздуха", Анна Риччи. Это научно-популярная книга об изменениях климата, в которой автор отвечает на 50 важных вопросов об экологии и пути решения экологических проблем. По словам Гейтса, это "одно из самых четких объяснений климатического вызова", которые он когда-либо читал. "Кто знал", Барри Диллер. Это мемуары влиятельного деятеля медиа- и интернет-индустрий. В книге — история карьеры и жизни автора, его опыт в создании компаний и медиапроектов. Среди достижений автора — превращение Paramount в киностудию №1 и запуск телевизионной сети Fox. "Когда все знают, что все знают", Стивен Пинкер. Книга исследует концепцию "общего знания" (common knowledge) — идею о том, что наше представление о том, "кто что знает", во многом формирует социальные взаимодействия, коммуникацию, общественные нормы. "Изобилие", Эзра Кляйн и Дерек Томпсон. Это аналитическая, политико-экономическая работа о том, почему, по мнению авторов, в США есть трудности с построением масштабных инфраструктур, инноваций, а также как можно изменить системы — политические, экономические, регуляторные — чтобы вернуть способности на создание крупных межотраслевых проектов.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

28 октября 2025-го Биллу Гейтсу исполнилось 70 лет. Основатель Microsoft с состоянием в $106,4 входит в список самых богатых людей мира.

Миллиардер с женой Мелиндой Гейтс создали Фонд Гейтса 25 лет назад и считали, что это будет их наследием. Но теперь Билл Гейтс хочет раздать свое огромное состояние как можно быстрее и закрыть фонд.

Відео дня

Кроме того, 22-летняя Фиби Гейтс, дочь миллиардера и сооснователя Microsoft, в подкасте Call Her Daddy случайно проговорилась о том, что у ее отца — расстройство аутистического спектра.