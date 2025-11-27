Що почитати взимку: 5 рекомендацій від мільярдера Білла Гейтса (відео)

У зимовому переліку рекомендацій однієї з найбагатших людей світу — документальний політичний бестселер, художній роман, мемуари медіамагната, а також книги про дослідження зміни клімату.

Американський мільярдер та співзасновник Microsoft Білл Гейтс у своєму блозі традиційно порадив 5 книг, які варто прочитати під час зимових свят сезону 2025–2026.

"Сподіваюся, ваш сезон відпусток буде наповнений близькими людьми, гарною їжею, живою розмовою та чудовою книгою або двома", — зазначив Гейтс.

Білл Гейтс порадив 5 книг

Книжкові рекомендації Білла Гейтса:

"Напрочуд кмітливі створіння", Шелбі Ван Пелт. Це художній роман, у центрі сюжету якого — дружба між самотньою вдовою та восьминогом. Як зазначає Гейтс, книга допомогла йому задуматися над темою старіння і про те, як людина може знайти сенс і мету в житті після завершення кар’єри. Книгу українською у 2024 році видало видавництво Vivat. "Очищення повітря", Ганна Річчі. Це науково-популярна книга про зміни клімату, у якій авторка відповідає на 50 важливих запитань про екологію та шляхи вирішення екологічних проблем. За словами Гейтса, це "одне з найчіткіших пояснень кліматичного виклику", які він коли-небудь читав. "Хто знав", Баррі Діллер. Це мемуари впливового діяча медіа- та інтернет-індустрій. У книзі — історія кар’єри та життя автора, його досвід у створенні компаній і медіапроєктів. Серед досягнень автора — перетворення Paramount на кіностудію №1 і запуск телевізійної мережі Fox. "Коли всі знають, що всі знають", Стівен Пінкер. Книга досліджує концепцію “спільного знання” (common knowledge) — ідею про те, що наше уявлення про те, “хто що знає”, багато в чому формує соціальні взаємодії, комунікацію, суспільні норми. "Достаток", Езра Кляйн і Дерек Томпсон. Це аналітична, політико-економічна праця про те, чому, на думку авторів, у США є труднощі з побудовою масштабних інфраструктур, інновацій, а також як можна змінити системи — політичні, економічні, регуляторні — щоб повернути спроможності на створення великих міжгалузевих проєктів.

