Дочка Білла Гейтса випадково розповіла про його діагноз

22-річна Фібі Гейтс, дочка мільярдера і співзасновника Microsoft Білла Гейтса, у подкасті Call Her Daddy випадково проговорилася про те, що в її знаменитого батька — розлад аутистичного спектра.

Related video

На цей момент звернуло увагу видання The Independent.

Коли ведуча Алекс Купер запитала у своєї гості, який її досвід знайомства своїх чоловіків з її батьком у неї вдома, вона відповіла:

"Для хлопця це жахливо. Для мене це смішно, тому що мій батько досить незграбний у спілкуванні. Як він уже казав, у нього синдром Аспергера. Тож, як і для мене, це так смішно".

69-річний інженер-програміст ніколи публічно не говорив про наявність у нього синдрому Аспергера, діагнозу, який раніше ставили деяким аутичним людям. Відтоді цей термін був об'єднаний з іншими станами в розлад аутистичного спектра (РАС). Люди з РАС можуть відчувати соціальні та комунікативні труднощі, нав'язливі інтереси і повторювану поведінку.

У своїх мемуарах 2025 року "Вихідний код" Гейтс сказав, що, на його думку, у нього діагностували б форму РАС, якби він був дитиною, яка виховується сьогодні.

"Якби я ріс сьогодні, мені, ймовірно, поставили б діагноз аутистичного спектра. У моєму дитинстві той факт, що мозок деяких людей обробляє інформацію інакше, ніж у інших, не був широко зрозумілий. Мої батьки не мали жодних орієнтирів або підручників, які допомогли б їм зрозуміти, чому їхній син став настільки одержимий певними проєктами, пропускав соціальні сигнали і міг бути грубим і недоречним, не помічаючи свого впливу на інших", — розповів Гейтс.

Білл також зазначив, що термін "нейродівергентний", який використовують для опису людей, чий мозок формується або працює по-іншому, з'явився тільки в 1990-х роках.

Формальне тестування на РАС було запроваджено тільки в 1980-х роках, а на той час йому вже було понад 20 років.

Про те, як він усвідомив, що відрізняється від інших однолітків. Гейтс розповідав у своїх інтерв'ю:

"Я завжди знав, що відрізняюся, і це збиває людей з пантелику з погляду мого рівня енергії та інтенсивності, і того, що я просто йду і вивчаю речі. І це трохи збиває з пантелику, коли ти дитина, що ти інший, або люди реагують на тебе якимось чином. Або твої соціальні навички — ти помиляєшся в різних речах. Я, безумовно, думаю, що те, як мої батьки, напевно, дещо ненавмисно, не знаючи діагнозу, пояснювали мені речі або підштовхували мене до спілкування, було дуже корисно".

Білл Гейтс Фото: ixbt.com

Уперше припущення про те, що у нього РАС, Гейтс почув близько 25 років тому, коли хтось запитав у нього про це.

"Я пам'ятаю, як подумав: "Якого біса? Я керую чортовою компанією". А потім я зрозумів, ну, насправді, це, ймовірно, правда. Я маю на увазі, що спектр збиває з пантелику", — пояснив мільярдер.

Фібі, яка навчається в Стенфорді, зустрічається з онуком сера Пола Маккартні. Нещодавно дівчина разом зі своєю подругою Софією Кіанні запустила стартап. Вони створили додаток, який допомагає знаходити одяг за найвигіднішими цінами всього за кілька секунд.

Раніше Фокус писав, що старша дочка Білла Гейтса живе в пентхаусі за $51 мільйон на Мангеттені.