Горнолыжный городок в Европе поражает бюджетными ценами: есть только один минус (фото)
Если вы ищете качественный зимний отдых, который не опустошит ваш кошелек, тогда обратите внимание на этот болгарский город. Эксперты проанализировали десятки европейских мест, чтобы найти самое бюджетное, в зависимости от таких факторов, как стоимость отеля и средняя цена напитков.
Банско в Болгарии имеет одни из самых дешевых напитков и малые цены на жилье в Европе. Об этом пишет The Sun.
Горнолыжный городок Банско в Болгарии: цены курорта
Город расположен в двух часах езды от столицы страны Софии и известен своими горнолыжными курортами и прекрасным горным ландшафтом.
В этом красивом болгарском городе средняя стоимость пинты пива составляет всего 90 пенсов (примерно 42 гривны).
Среди баров с самыми высокими оценками — Pirin 75, который хвалили за коктейли, и Happy End Bar, который один посетитель назвал "замечательным баром после катания на лыжах".
Другие доступные варианты включают проживание в 3-звездочном отеле, которое в среднем стоит 57 фунтов стерлингов (около трех тысяч гривен).
Пятидневное проживание с 15 по 20 декабря в отеле Tanne в Банско стоит всего 47,60 фунтов стерлингов с человека за ночь (около 2,5 тысяч гривен).
Преимущества Банско
Четырехзвездочный отель расположен у подножия гор Пирин и идеально подходит для лыжников, поскольку находится в 300 метрах от подъемника.
Из номеров открывается вид на горы, а гости могут расслабиться в спа-центре отеля, в котором есть бассейн с горячей минеральной водой, соляная комната, травяная сауна, японская баня под открытым небом и бассейн с гидромассажными кроватями и водяными пушками.
Также есть тренажерный зал, кафе, венский лаунж и пиано-бар.
Если вы ищете отдых на лыжах, то Банско — отличный вариант, поскольку он занял третье место в отчете Post Office Travel Money Ski Report 2025.
Он даже стал дешевле и переместился с шестого на третье место после снижения цен на 2,8%.
В исследовании средняя стоимость шестидневного абонемента на подъемник и проката лыж/березовиков для одного человека плюс лыжная школа, ассортимент напитков и обед на склонах в Банско стоили 572,14 фунтов стерлингов (около 30 тысяч гривен).
Тогда как в таких курортах, как Червиния, Ла-Тюиль и Сестриере в Италии, вся стоимость превысила 700 фунтов стерлингов. Дороже всего было в Церматте в Швейцарии, где это стоило 1345,76 фунтов стерлингов с человека.
Единственным недостатком Банско является то, что здесь нет аэропорта. Однако ближайший расположен в Софии, столице Болгарии, где авиабилеты в декабре стоят всего 16 фунтов стерлингов (почти 900 грн).
