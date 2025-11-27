Гірськолижне містечко в Європі вражає бюджетними цінами: є лише один мінус (фото)

Якщо ви шукаєте якісний зимовий відпочинок, який не спустошить ваш гаманець, тоді зверніть увагу на це болгарське місто. Експерти проаналізували десятки європейських місць, щоб знайти найбюджетніше, залежно від таких факторів, як вартість готелю та середня ціна напоїв.

Банско в Болгарії має одні з найдешевших напоїв та малі ціни на житло в Європі. Про це пише The Sun.

Гірськолижне містечко Банско в Болгарії: ціни курорту

Місто розташоване за дві години їзди від столиці країни Софії та відоме своїми гірськолижними курортами та прекрасним гірським ландшафтом.

У цьому гарному болгарському місті середня вартість пінти пива становить лише 90 пенсів (приблизно 42 гривні).

Серед барів з найвищими оцінками – Pirin 75, який хвалили за коктейлі, та Happy End Bar, який один відвідувач назвав "чудовим баром після катання на лижах".

Інші доступні варіанти включають проживання у 3-зірковому готелі, яке в середньому коштує 57 фунтів стерлінгів (близько трьох тисяч гривень).

Відео дня

П'ятиденне проживання з 15 по 20 грудня в готелі Tanne в Банско коштує лише 47,60 фунтів стерлінгів з особи за ніч (близько 2,5 тисяч гривень).

Містечко Банско в Болгарії Фото: The Sun

Переваги Банско

Чотиризірковий готель розташований біля підніжжя гір Пірін і ідеально підходить для лижників, оскільки знаходиться за 300 метрів від підйомника.

З номерів відкривається вид на гори, а гості можуть розслабитися у спа-центрі готелю, який має басейн з гарячою мінеральною водою, соляну кімнату, трав'яну сауну, японську лазню просто неба та басейн з гідромасажними ліжками та водяними гарматами.

Також є тренажерний зал, кафе, віденський лаунж і піано-бар.

Якщо ви шукаєте відпочинок на лижах, то Банско — чудовий варіант, оскільки воно посіло третє місце у звіті Post Office Travel Money Ski Report 2025.

Він навіть став дешевшим і перемістився з шостого на третє місце після зниження цін на 2,8%.

У дослідженні середня вартість шестиденного абонементу на підйомник та прокату лиж/черевиків для однієї особи плюс лижна школа, асортимент напоїв та обід на схилах у Банско коштували 572,14 фунтів стерлінгів (близько 30 тисяч гривень).

Тоді як у таких курортах, як Червінія, Ла-Тюїль та Сестрієре в Італії, вся вартість перевищила 700 фунтів стерлінгів. Найдорожче було в Церматті у Швейцарії, де це коштувало 1345,76 фунтів стерлінгів з особи.

Банско Фото: The Sun

Єдиним недоліком Банско є те, що тут немає аеропорту. Однак найближчий розташований у Софії, столиці Болгарії, де авіаквитки в грудні коштують лише 16 фунтів стерлінгів (майже 900 грн).

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Чоловік, який прямував у свій медовий місяць вартістю понад 130 тисяч гривень, заявив, що йому заборонили сідати на міжнародний рейс через ледь помітну "пляму штампа" на його паспорті.

Під час відпочинку в турецькій столиці за загадкових обставин померли батьки та двоє їхніх малолітніх дітей.

Крім того, українка розповіла про "найдешевшу країну" для відпочинку.