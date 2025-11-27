$1,2 млн за заброшенное жилье: на аукционе продают "дом-помойку" (фото)

В престижном районе Камден-Мьюз на севере Лондона выставлен на продажу заброшенный угловой дом, который долгие годы находился в запущенном состоянии. Несмотря на обвалившийся потолок, мусор внутри и заросший сад, ориентировочная цена дома составляет почти 1 миллион фунтов стерлингов, что примерно равно 1,22 миллиона долларов.

Двухкомнатную недвижимость планируют продать на аукционе в следующем месяце по ориентировочной цене 925 000 фунтов, или около 1,22 миллиона долларов США, сообщает британское издание Daily Mail. Комментаторы отмечают, что из-за критического состояния дома потенциальным покупателям может понадобиться изрядная смелость, а иногда даже специальный "защитный костюм".

По фотографиям заметно, что комнаты забиты мусором до потолка, фасад дома полностью зарос густой растительностью, а на подъездной дорожке стоит заброшенный автомобиль, покрытый опавшей листвой.

В Камден-Мьюз на аукцион выставлен заброшенный дом за $1,2 млн. Фото: Daily Mail

Лондонский аукционный дом объясняет, что даже в таком состоянии дом имеет большой потенциал благодаря расположению в престижном районе NW1. Кроме этого, недвижимость находится по адресу 75 Камден-Мьюз и является угловым участком в свободном владении.

По данным портала Rightmove, соседние террасированные дома продаются в среднем за более 1,27 миллиона фунтов (более 1,68 миллиона долларов), полуотдельные дома — за 1,52 миллиона фунтов (более 2,01 миллиона долларов), а квартиры — за 1,28 миллиона фунтов (примерно 1,69 миллиона долларов).

Аукционист Лондонского аукционного дома Эндрю Бинсток отметил, что дом находился в собственности одной семьи более 35 лет и сейчас представляет уникальную возможность для тех, кто хочет реконструировать недвижимость. Он добавил, что объекты, которые, на первый взгляд, выглядят неприметно, после реконструкции часто приносят наибольшую прибыль. Кроме этого, угловой участок в свободном владении создает потенциал для создания чего-то особенного.

Лондонский дом с обвалившимся потолком продают за $1,2 млн. Фото: Daily Mail

Стоит отметить, что аукционный дом акцентирует внимание на прозрачности процесса, в частности дом демонстрируют в реальном состоянии без прикрас, что позволяет покупателям оценить не только внешний вид, но и перспективу объекта.

Продажа дома состоится на последнем аукционе года, и уже сейчас он привлек внимание застройщиков и инвесторов. Лондонский писатель Иен Визитс, поделившись объявлением в соцсетях, отметил, что для осмотра дома нужна смелость и, возможно, "защитный костюм", подчеркивая при этом его запущенное состояние и потенциал для будущих владельцев.

