$1,2 млн за занедбаний дім: на аукціоні продають "будинок-смітник" (фото)

У престижному районі Камден-Мьюз на півночі Лондона виставлено на продаж покинутий кутовий будинок, який довгі роки перебував у занедбаному стані. Попри обвалену стелю, сміття всередині та зарослий сад, орієнтовна ціна будинку становить майже 1 мільйон фунтів стерлінгів, що приблизно дорівнює 1,22 мільйона доларів.

Двокімнатну нерухомість планують продати на аукціоні наступного місяця за орієнтовною ціною 925 000 фунтів, або близько 1,22 мільйона доларів США, повідомляє британське видання Daily Mail. Коментатори зазначають, що через критичний стан будинку потенційним покупцям може знадобитися неабияка сміливість, а іноді навіть спеціальний "захисний костюм".

З фотографій помітно, що кімнати забиті сміттям до стелі, фасад будинку повністю заріс густою рослинністю, а на під’їзній доріжці стоїть покинутий автомобіль, вкритий опалим листям.

У Камден-Мьюз на аукціон виставлено занедбаний будинок за $1,2 млн. Фото: Daily Mail

Лондонський аукціонний дім пояснює, що навіть у такому стані будинок має великий потенціал завдяки розташуванню у престижному районі NW1. Окрім цього, нерухомість знаходиться за адресою 75 Камден-Мьюз і є кутовою ділянкою у вільному володінні.

За даними порталу Rightmove, сусідні терасовані будинки продаються в середньому за понад 1,27 мільйона фунтів (понад 1,68 мільйона доларів), напіввідокремлені будинки — за 1,52 мільйона фунтів (понад 2,01 мільйона доларів), а квартири — за 1,28 мільйона фунтів (приблизно 1,69 мільйона доларів).

Аукціоніст Лондонського аукціонного дому Ендрю Бінсток зазначив, що будинок перебував у власності однієї сім’ї понад 35 років і зараз представляє унікальну можливість для тих, хто хоче реконструювати нерухомість. Він додав, що об’єкти, які, на перший погляд, виглядають непримітно, після реконструкції часто приносять найбільший прибуток. Окрім цього, кутова ділянка у вільному володінні створює потенціал для створення чогось особливого.

Лондонський будинок із обваленою стелею продають за $1,2 млн. Фото: Daily Mail

Варто зазначити, що аукціонний дім акцентує увагу на прозорості процесу, зокрема будинок демонструють у реальному стані без прикрас, що дозволяє покупцям оцінити не лише зовнішній вигляд, а й перспективу об’єкта.

Продаж будинку відбудеться на останньому аукціоні року, і вже зараз він привернув увагу забудовників та інвесторів. Лондонський письменник Ієн Візітс, поділившись оголошенням у соцмережах, зазначив, що для огляду будинку потрібна сміливість і, можливо, "захисний костюм", підкреслюючи водночас його занедбаний стан і потенціал для майбутніх власників.

