94-річна бабуся "посадила" на будинку сад: перехожі кажуть, що вона геній (фото)

Мюріел Бейкер, 94-річна мешканка британського Меару поблизу Гластонбері, здійснила свою мрію про великий сад, не докладаючи жодних зусиль.

Колишня робітниця заводу Мюріел Бейкер замовила художнику розпис свого будинку. Тепер на стіні красується барвиста фреска із зображенням троянд, дерев, птахів та метеликів, яка стала справжньою місцевою пам'яткою і викликає захоплення у всієї громади, пише The Sun.

Британка завжди мріяла про гарний квітник, але фізично більше не могла за ним доглядати. Знайшовши нестандартне рішення, вона перетворила зовнішню стіну будинку на витвір мистецтва — унікальний сад, який не потребує поливу.

Фреска на фасаді будинку

Фреску виконав художник Джон Міншулл, відомий своїми роботами з зображенням природи та дикої фауни. На створення квітника з безліччю деталей, включаючи троянди, метеликів та навіть оленя, митець витратив п'ять днів.

Фреска з садом на фасаді будинку Фото: SWNS

Мюріел Бейкер зізнається, що тепер, дивлячись на стіну, відчуває себе, ніби сидить у справжньому саду.

"У моєму віці я вже не можу займатися садівництвом. Подумала, що було б чудово мати сад на стіні, аби я могла дивитися на нього і милуватися, не займаючись прополюванням чи поливом. Це було чудово! До мене приходило багато людей, щоб подивитися. Всім це подобається. Неймовірно, що Джон зробив", — коментує пенсіонерка.

Оцінка роботи

Джон Міншулл, для якого це був уже не перший досвід співпраці з Мюріел, також поділився своїми враженнями.

"Вона просто хотіла мати гарний сад і гарний вид. Було чудово бачити її обличчя, коли все було готово. Я роблю це, щоб приносити людям щастя", — коментує митець.

Фреску створив Джон Міншулл Фото: SWNS

Загальна вартість двох фресок склала 2000 фунтів (близько 111 тис. грн), але, як стверджує Мюріел, вони "того варті". Перехожі кажуть, що вона — геній.

