94-летняя бабушка "посадила" на доме сад: прохожие говорят, что она гений (фото)

Мюриэл Бейкер, 94-летняя жительница британского Меара вблизи Гластонбери, осуществила свою мечту о большом саду, не прилагая никаких усилий.

Бывшая работница завода Мюриэл Бейкер заказала художнику роспись своего дома. Теперь на стене красуется красочная фреска с изображением роз, деревьев, птиц и бабочек, которая стала настоящей местной достопримечательностью и вызывает восхищение у всей общины, пишет The Sun.

Британка всегда мечтала о красивом цветнике, но физически больше не могла за ним ухаживать. Найдя нестандартное решение, она превратила внешнюю стену дома в произведение искусства — уникальный сад, не требующий полива.

Фреска на фасаде дома

Фреску выполнил художник Джон Миншулл, известный своими работами с изображением природы и дикой фауны. На создание цветника с множеством деталей, включая розы, бабочек и даже оленя, художник потратил пять дней.

Фреска с садом на фасаде дома Фото: SWNS

Мюриэл Бейкер признается, что теперь, глядя на стену, чувствует себя, будто сидит в настоящем саду.

"В моем возрасте я уже не могу заниматься садоводством. Подумала, что было бы замечательно иметь сад на стене, чтобы я могла смотреть на него и любоваться, не занимаясь прополкой или поливом. Это было замечательно! Ко мне приходило много людей, чтобы посмотреть. Всем это нравится. Невероятно, что Джон сделал", — комментирует пенсионерка.

Оценка работы

Джон Миншулл, для которого это был уже не первый опыт сотрудничества с Мюриэл, также поделился своими впечатлениями.

"Она просто хотела иметь красивый сад и красивый вид. Было прекрасно видеть ее лицо, когда все было готово. Я делаю это, чтобы приносить людям счастье", — комментирует художник.

Фреску создал Джон Миншулл Фото: SWNS

Общая стоимость двух фресок составила 2000 фунтов (около 111 тыс. грн), но, как утверждает Мюриэл, они "того стоят". Прохожие говорят, что она — гений.

