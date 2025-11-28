28 ноября 2025 года: святого Стефана - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, а также свистеть в доме.

Что случилось 28 ноября?

Сегодня православная церковь почитает память святого Стефана. Он отказался от светской жизни, жил в пустыне, изучал Слово Божье. К нему шли люди отовсюду. Но начались гонения за христианами, Стефана бросили в тюрьму. Его пытались заставить отречься от Господа, однако он отказался. Тогда идолопоклонники сослали его на остров, куда за ним направилось много сподвижников. Построил там монастырь и дожил до глубокой старости.

Что нельзя делать 28 ноября:

есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;

ругаться;

свистеть в доме.

Народные поверья и приметы:

гуси хлопают крыльями – к потеплению;

визжит поросенок – к холодам;

ночью выпал снег – будет долго лежать;

холодный и сухой день – ждите жаркое лето;

заря багрового цвета – к сильным ветрам.

День ангела празднуют:

Алексей, Григорий, Даниил, Константин, Сергей, Тимофей, Федор.

А также в этот день:

1520 год — первый европеец Фернан Магеллан проплывает из Атлантического океана в Тихий;

1654 год — начинается героическая оборона казацкой крепости Буша (на Подолье) от войск Речи Посполитой;

2006 год — Верховная Рада Украины признает Голодомор актом геноцида против украинского народа;

2013 год — создают народное движение Правого Сектора.

