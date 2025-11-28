28 листопада 2025 року: святого Стефана — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти, а також свистіти в будинку.

Що сталося 28 листопада?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Стефана. Він відмовився від світського життя, жив у пустелі, вивчав Слово Боже. До нього йшли люди звідусіль. Але почалися гоніння за християнами, Стефана кинули до в'язниці. Його намагалися змусити зректися Господа, однак він відмовився. Тоді ідолопоклонники заслали його на острів, куди за ним попрямувало багато сподвижників. Побудував там монастир і дожив до глибокої старості.

Що не можна робити 28 листопада:

їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;

лаятися;

свистіти в будинку.

Народні повір'я та прикмети:

гуси ляскають крилами — до потепління;

верещить порося — до холодів;

вночі випав сніг — буде довго лежати;

холодний і сухий день — чекайте спекотного літа;

зоря багряного кольору — до сильних вітрів.

День ангела святкують:

Олексій, Григорій, Данило, Костянтин, Сергій, Тимофій, Федір.

А також у цей день:

1520 рік — перший європеєць Фернан Магеллан пропливає з Атлантичного океану в Тихий;

1654 рік — починається героїчна оборона козацької фортеці Буша (на Поділлі) від військ Речі Посполитої;

2006 рік — Верховна Рада України визнає Голодомор актом геноциду проти українського народу;

2013 рік — створюють народний рух Правого Сектора.

