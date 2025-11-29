29 ноября 2025 года: Парамона Вифинского - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, а также снимать паутину в доме.
Что случилось 29 ноября?
Сегодня православная церковь почитает память святого мученика Парамона Вифинского. Он месте с 370 другими мучениками пострадали за веру в Бога в 250 году. Император Декий тогда приказал отправить в тюрьму христиан и мучить их, пока они не откажутся от Христа. Парамон был местным и увидел муки этих людей. Он восстал против императора, признав религию Единого Бога. После этого его и других христиан казнили.
Что нельзя делать 29 ноября:
- есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;
- снимать паутину в доме;
- мыть окна.
Народные поверья и приметы:
- ярко светят звезды — скоро похолодает;
- целый день идет снег — в следующем году будет хороший урожай;
- утренний снег значит, что к святому Николаю (6 декабря) будет метель.
День ангела празднуют:
Александр.
Родились в этот день:
1778 год — Григорий Квитка-Основьяненко, украинский писатель.
А также в этот день:
1899 год — основали испанский футбольный клуб "Барселона";
1929 год — американский пилот Ричард Берд с тремя компаньонами первым в мире перелетает Южный полюс самолетом;
1959 год — церемонию вручения наград "Грэмми" была впервые показана по американскому телевидению;
1999 год — с целью введения атрибутов украинской государственности Указом Президента № 1507/99 устанавливается, что официальными символами главы государства являются: Флаг (штандарт) Президента Украины, Знак Президента Украины, Гербовая печать Президента Украины, Булава Президента Украины.
