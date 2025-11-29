29 ноября 2025 года: Парамона Вифинского - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, а также снимать паутину в доме.

Что случилось 29 ноября?

Сегодня православная церковь почитает память святого мученика Парамона Вифинского. Он месте с 370 другими мучениками пострадали за веру в Бога в 250 году. Император Декий тогда приказал отправить в тюрьму христиан и мучить их, пока они не откажутся от Христа. Парамон был местным и увидел муки этих людей. Он восстал против императора, признав религию Единого Бога. После этого его и других христиан казнили.

Что нельзя делать 29 ноября:

есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;

снимать паутину в доме;

мыть окна.

Народные поверья и приметы:

ярко светят звезды — скоро похолодает;

целый день идет снег — в следующем году будет хороший урожай;

утренний снег значит, что к святому Николаю (6 декабря) будет метель.

Відео дня

День ангела празднуют:

Александр.

Родились в этот день:

1778 год — Григорий Квитка-Основьяненко, украинский писатель.

А также в этот день:

1899 год — основали испанский футбольный клуб "Барселона";

1929 год — американский пилот Ричард Берд с тремя компаньонами первым в мире перелетает Южный полюс самолетом;

1959 год — церемонию вручения наград "Грэмми" была впервые показана по американскому телевидению;

1999 год — с целью введения атрибутов украинской государственности Указом Президента № 1507/99 устанавливается, что официальными символами главы государства являются: Флаг (штандарт) Президента Украины, Знак Президента Украины, Гербовая печать Президента Украины, Булава Президента Украины.

Также Фокус писал календарь церковных праздников на ноябрь 2025 года.