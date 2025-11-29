29 листопада 2025 року: Парамона Віфінського — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця і молочні продукти, а також знімати павутиння в будинку.

Що сталося 29 листопада?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого мученика Парамона Віфінського. Він разом із 370 іншими мучениками постраждали за віру в Бога 250 року. Імператор Декій тоді наказав відправити до в'язниці християн і мучити їх, поки вони не відмовляться від Христа. Парамон був місцевим і побачив муки цих людей. Він повстав проти імператора, визнавши релігію Єдиного Бога. Після цього його та інших християн стратили.

Що не можна робити 29 листопада:

їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;

знімати павутину в будинку;

мити вікна.

Народні повір'я та прикмети:

яскраво світять зірки — скоро похолодає;

цілий день сніжить — наступного року буде гарний урожай;

ранковий сніг означає, що до святого Миколая (6 грудня) буде заметіль.

День ангела святкують:

Олександр.

Народилися в цей день:

1778 рік — Григорій Квітка-Основ'яненко, український письменник.

А також цього дня:

1899 рік — заснували іспанський футбольний клуб "Барселона";

1929 рік — американський пілот Річард Берд із трьома компаньйонами першим у світі перелітає Південний полюс літаком;

1959 рік — церемонію вручення нагород "Греммі" було вперше показано на американському телебаченні;

1999 рік — з метою запровадження атрибутів української державності Указом Президента № 1507/99 встановлюється, що офіційними символами глави держави є: Прапор (штандарт) Президента України, Знак Президента України, Гербова печатка Президента України, Булава Президента України.

