Один из самых дорогих домов США теперь принадлежит эмигранту из Одессы

Самый дорогой дом, когда-либо проданный в элитном районе Хэмптонс, куплен Леном Блаватником, миллиардером украинского происхождения за 115 миллионов долларов.

Сделка по продаже недвижимости Лену Блаватнику, который теперь является гражданином Великобритании и США и имеет состояние в 29,1 млрд долларов, состоялась 31 июля, а о передаче права собственности впервые сообщило издание Behind The Hedges только на этой неделе, пишет Daily Mail.

Новый дом Лена Блаватника за 115 млн долларов Фото: Google Maps

Особняк расположен на большом участке земли в Амагансетте, городе на южном берегу Лонг-Айленда, примерно в 20 км от Монтаука.

Дом может похвастаться выходом к набережной, большим открытым бассейном и невероятно длинной подъездной дорогой, обсаженной деревьями для максимальной уединенности.

Это одно из последних строений такого рода на Дафтер-Лейн, одной из самых желанных и дорогих улиц в Соединенных Штатах.

По словам местного брокера по элитной недвижимости, именно поэтому дом продавался так дорого.

Предыдущим владельцем был Терри Семел, занимавший пост председателя совета директоров и генерального директора в Yahoo и Warner Bros.

Семел приобрел эту недвижимость в 2005 году, заплатив основателю Blackstone Стивену А. Шварцману 43 миллиона долларов, что на 1 миллион долларов было больше запрашиваемой цены. В то время СМИ сообщали, что на участке стоял пятикомнатный коттедж, расположенный ближе к дороге, чем основной дом. Сейчас этот коттедж используется как гостевой дом.

Новый владелец, Лен Блаватник, владеет контрольным пакетом акций Warner Music Group. Его состояние делает его 59-м самым богатым человеком в мире по версии Forbes .

Состояние Блаватника во многом сложилось за счет его инвестиций в российскую нефтяную компанию, которая принесла ему миллиарды долларов в виде дивидендов по акциям.

Позднее, в 2011 году, он приобрел Warner Music Group, а в июне 2020 года вывел компанию на биржу.

Блаватник и его жена Эмили Эппельсон уже владеют недвижимостью на Дафтер Лейн и особняком на берегу океана на Дюн Роуд в Бриджхэмптоне.

"Украинец" Лен Блаватник – что известно

Леонид Валентинович Блаватник родился в 1957 году в Одессе в еврейской семье. В возрасте 21 года в 1978 году эмигрировал из Советского Союза в Соединенные Штаты Америки.

Лен Блаватник - один из самых богатых одесситов в мире Фото: Соцсети

Начал обучение в Государственном университете транспорта Москвы , но не закончил из-за эмиграции. По прибытии в США окончил Колумбийский университет со степенью бакалавра искусств. В 1989 году Блаватник окончил Гарвардскую школу бизнеса.

В 1986 году основал свою холдинговую компанию Access Industries. Со своим другом Виктором Вексельбергом они учредили холдинг Access-Renova в 1991 году.

В 1990-х годах Вексельберг и Блаватник участвовали в управлении российской алюминиевой промышленностью. В 1996 году они образовали из Сибирско-Уральской алюминиевой компании (СУАЛ), которая была объединена с РУСАЛом и Glencore , крупнейшую алюминиевую компанию РУСАЛ в феврале 2007 года.

