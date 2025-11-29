Один із найдорожчих будинків США тепер належить емігранту з Одеси

Найдорожчий будинок, коли-небудь проданий в елітному районі Гемптонс, куплений Леном Блаватником, мільярдером українського походження за 115 мільйонів доларів.

Угода з продажу нерухомості Лену Блаватнику, який тепер є громадянином Великої Британії та США і має статки у 29,1 млрд доларів, відбулася 31 липня, а про передання права власності вперше повідомило видання Behind The Hedges тільки цього тижня, пише Daily Mail.

Новий будинок Лена Блаватника за 115 млн доларів Фото: Google Maps

Особняк розташований на великій ділянці землі в Амагансетті, місті на південному березі Лонг-Айленда, приблизно за 20 км від Монтаука.

Будинок може похвалитися виходом до набережної, великим відкритим басейном і неймовірно довгою під'їзною дорогою, обсадженою деревами для максимальної відокремленості.

Це одна з останніх будівель такого роду на Дафтер-Лейн, одній з найбажаніших і найдорожчих вулиць у Сполучених Штатах.

За словами місцевого брокера з елітної нерухомості, саме тому будинок продавався так дорого.

Попереднім власником був Террі Семел, який обіймав посаду голови ради директорів і генерального директора в Yahoo і Warner Bros.

Семел придбав цю нерухомість 2005 року, заплативши засновнику Blackstone Стівену А. Шварцману 43 мільйони доларів, що на 1 мільйон доларів було більше від запитуваної ціни. У той час ЗМІ повідомляли, що на ділянці стояв п'ятикімнатний котедж, розташований ближче до дороги, ніж основний будинок. Зараз цей котедж використовується як гостьовий будинок.

Новий власник, Лен Блаватник, володіє контрольним пакетом акцій Warner Music Group. Його статки роблять його 59-ю найбагатшою людиною у світі за версією Forbes .

Статки Блаватника багато в чому склалися завдяки його інвестиціям у російську нафтову компанію, яка принесла йому мільярди доларів у вигляді дивідендів за акціями.

Пізніше, у 2011 році, він придбав Warner Music Group, а в червні 2020 року вивів компанію на біржу.

Блаватник і його дружина Емілі Еппельсон уже володіють нерухомістю на Дафтер Лейн і особняком на березі океану на Дюн Роуд у Бриджгемптоні.

"Українець" Льон Блаватник — що відомо

Леонід Валентинович Блаватник народився 1957 року в Одесі в єврейській родині. У віці 21 року 1978 року емігрував із Радянського Союзу до Сполучених Штатів Америки.

Льон Блаватник — один із найбагатших одеситів у світі Фото: Соцсети

Почав навчання в Державному університеті транспорту Москви, але не закінчив через еміграцію. Після прибуття до США закінчив Колумбійський університет зі ступенем бакалавра мистецтв. У 1989 році Блаватник закінчив Гарвардську школу бізнесу.

У 1986 році заснував свою холдингову компанію Access Industries. Зі своїм другом Віктором Вексельбергом вони заснували холдинг Access-Renova 1991 року.

У 1990-х роках Вексельберг і Блаватник брали участь в управлінні російською алюмінієвою промисловістю. У 1996 році вони утворили з Сибірсько-Уральської алюмінієвої компанії (СУАЛ), яку об'єднали з РУСАЛом і Glencore , найбільшу алюмінієву компанію РУСАЛ у лютому 2007 року.

