"Пьяное" ДТП: Остапа Ступку приговорили на три года в исправительном центре

Также народному артисту Украины на восемь лет запрещено управлять транспортными средствами. Его адвокаты пытались изменить ограничение свободы на штраф.

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции Народному артисту Украины, ведущему актеру Театра Франко Остапу Ступке, обвиняемому в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, причинившее потерпевшему тяжкое телесное повреждение. Согласно приговору, актер приговорен к трем годам ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на восемь лет. Срок наказания Ступке будет засчитываться со дня его прибытия в исправительный центр, сообщает "Главком" со ссылкой на постановление апелляционного суда.

Прокурор и сторона защиты пытались изменить наказание, назначенное Голосеевским райсудом Киева. В частности, прокурор считал, что актера надо посадить в тюрьму на три года, поскольку тот вызывающе пренебрег правилами дорожного движения, будучи пьяным, и нанес потерпевшему тяжелые травмы (закрытая черепно-мозговая травма и закрытая травма живота).

Відео дня

В то же время защита обвиняемого просила апелляцию заменить наказание: с ограничения свободы — на штраф в размере 170 тысяч гривен. А также уменьшить запрет актеру садиться за руль авто — с восьми лет до пяти. Аргументы адвоката Остапа Ступки сводились к тому, что его клиент полностью признал вину, искренне раскаялся, способствовал раскрытию правонарушения и компенсировал лечение потерпевшего и другие его расходы на сумму 23 тысячи долларов.

Кроме этого, сторона защиты принесла в суд положительные характеристики на Остапу Ступку, которые подготовили: коллектив Национального академического драматического театра им. Ивана Франко, Председателя Национального союза театральных деятелей, Национального союза кинематографов.

Также к материалам дела были добавлены благодарности от военных за благотворительную и волонтерскую деятельность обвиняемого актера и квитанция на сумму 100 тысяч гривен, которые Остап Ступка перечислил для нужд ВСУ.

Однако аргументы участников процесса не повлияли на позицию апелляционного суда.

Постановление Киевского апелляционного суда по делу Ступки вступило в силу. При этом его можно обжаловать в Верховный суд в течение трех месяцев.

Напомним, Остап Ступка попал в "пьяное ДТП" 4 апреля 2023 года в Голосеевском районе Киева. По данным следствия, водитель автомобиля Range Rover Остап Ступка, двигаясь по ул. Федорова в направлении перекрестка с ул. К. Малевича, выехал на встречную полосу и совершил наезд на припаркованный на улице Mitsubishi. В результате ДТП мужчина, который находился в легковушке, получил травмы и был госпитализирован. Правоохранители задержали Остапа Ступку на месте происшествия. Прибор "Драгер" показал 1,62 промилле алкоголя в его крови.

В начале ноября 2025 года Остап Ступка дал интервью, в котором признался, что ДТП 2023 года было "роковой ошибкой".