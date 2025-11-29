"П'яна" ДТП: Остапа Ступку приговорили на три роки у виправному центрі

Також народному артисту України на вісім років заборонено керувати транспортними засобами. Його адвокати намагались змінити обмеження волі на штраф.

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції Народному артисту України, провідному актору Театру Франка Остапу Ступці, обвинуваченому вчиненні ДТП у стані алкогольного сп'яніння, що заподіяло потерпілому тяжке тілесне ушкодження. Згідно з вироком, актора засуджено до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на вісім років. Термін покарання Ступці буде зараховуватися з дня його прибуття до виправного центру, повідомляє "Главком" із посиланням на ухвалу апеляційного суду.

Прокурор і сторона захисту намагалися змінити покарання, призначене Голосіївським райсудом Києва. Зокрема, прокурор вважав, що актора треба посадити до в'язниці на три роки, оскільки той зухвало знехтував правилами дорожнього руху, бувши п’яним, і завдав потерпілому важких травм (закрита черепно-мозкова травма і закрита травма живота).

Водночас захист обвинуваченого просив апеляцію замінити покарання: з обмеження волі – на штраф у розмірі 170 тисяч гривень. А також зменшити заборону актору сідати за кермо авто – з восьми років до п'яти. Аргументи адвоката Остапа Ступки зводилися до того, що його клієнт повністю визнав вину, щиро розкаявся, сприяв розкриттю правопорушення і компенсував лікування потерпілого та інші його витрати на суму 23 тисячі доларів.

Крім цього, сторона захисту принесла до суду позитивні характеристики на Остапу Ступку, які підготували: колектив Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка, Голови Національної спілки театральних діячів, Національної спілки кінематографів.

Також до матеріалів справи було додано подяки від військових за благодійну та волонтерську діяльність обвинуваченого актора і квитанція на суму 100 тисяч гривень, які Остап Ступка перерахував для потреб ЗСУ.

Однак аргументи учасників процесу не вплинули на позицію апеляційного суду.

Ухвала Київського апеляційного суду у справі Ступки набрала чинності. При цьому її можна оскаржити до Верховного суду протягом трьох місяців.

Нагадаємо, Остап Ступка потрапив у "п'яне ДТП" 4 квітня 2023 року у Голосіївському районі Києва. За даними слідства, водій автомобіля Range Rover Остап Ступка, рухаючись по вул. Федорова у напрямку перехрестя з вул. К. Малевича, виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на припаркований на вулиці Mitsubishi. Внаслідок ДТП чоловік, який перебував у легковику, отримав травми та був госпіталізований. Правоохоронці затримали Остапа Ступку на місці пригоди. Прилад "Драгер" показав 1,62 проміле алкоголю в його крові.

На початку листопада 2025 року Остап Ступка дав інтерв'ю, в якому зізнався, що ДТП 2023 року була "фатальною помилкою".