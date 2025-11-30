30 ноября 2025 года: Андрея Первозванного - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, а также заниматься домашними делами.

Что случилось 30 ноября?

Сегодня православная церковь почитает память апостола Андрея Первозванного. Он был одним из двенадцати апостолов, ближайших учеников Иисуса Христа. Согласно христианской традиции, Андрей был братом апостола Петра и был первым, кого Иисус пригласил следовать за Ним (поэтому прозван "Первозванным"). После распятия Христа, Андрей проповедовал христианство на различных территориях, включая регионы современной Европы и Азии.

Что нельзя делать 30 ноября:

есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;

заниматься домашними делами: шить, вязать, убирать, стирать;

утраивать громкие гулянья и застолья.

Народные поверья и приметы:

мороз — в следующем году будет хороший урожай;

снег еще не выпал — зима будет мягкой и теплой;

в печи красный огонь — ждите стужу.

Відео дня

День ангела празднуют:

Андрей, Иван.

Родились в этот день:

1835 год — Марк Твен, американский писатель, журналист и общественный деятель;

1874 год — Уинстон Черчилль, британский политический деятель, премьер-министр в 1940—1945 и 1951—1955 гг.

А также в этот день:

1786 год — в Великом герцогстве Тосканском впервые в европейском государстве отменяют смертную казнь;

1867 год — начинает работу Одесский маяк;

1996 год — создают Государственную таможенную службу Украины;

2006 год — официальный релиз новой операционной системы Windows Vista и пакета программ Office 2007 корпорации "Microsoft".

Также Фокус писал календарь церковных праздников на ноябрь 2025 года.