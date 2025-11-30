30 листопада 2025 року: Андрія Первозванного — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти, а також займатися домашніми справами.

Що сталося 30 листопада?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостола Андрія Первозванного. Він був одним із дванадцяти апостолів, найближчих учнів Ісуса Христа. Згідно з християнською традицією, Андрій був братом апостола Петра і був першим, кого Ісус запросив слідувати за Ним (тому прозваний "Первозванним"). Після розп'яття Христа, Андрій проповідував християнство на різних територіях, включно з регіонами сучасної Європи та Азії.

Що не можна робити 30 листопада:

їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;

займатися домашніми справами: шити, в'язати, прибирати, прати;

влаштовувати гучні гуляння і застілля.

Народні повір'я та прикмети:

мороз — наступного року буде гарний урожай;

сніг ще не випав — зима буде м'якою і теплою;

у печі червоний вогонь — чекайте холоднечу.

День ангела святкують:

Андрій, Іван.

Народилися в цей день:

1835 рік — Марк Твен, американський письменник, журналіст і громадський діяч;

1874 рік — Вінстон Черчилль, британський політичний діяч, прем'єр-міністр у 1940-1945 і 1951-1955 роках.

А також цього дня:

1786 рік — у Великому герцогстві Тосканському вперше в європейській державі скасовують смертну кару;

1867 рік — починає роботу Одеський маяк;

1996 рік — створюють Державну митну службу України;

2006 рік — офіційний реліз нової операційної системи Windows Vista і пакета програм Office 2007 корпорації "Microsoft".

