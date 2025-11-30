30 листопада 2025 року: Андрія Первозванного — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти, а також займатися домашніми справами.
Що сталося 30 листопада?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостола Андрія Первозванного. Він був одним із дванадцяти апостолів, найближчих учнів Ісуса Христа. Згідно з християнською традицією, Андрій був братом апостола Петра і був першим, кого Ісус запросив слідувати за Ним (тому прозваний "Первозванним"). Після розп'яття Христа, Андрій проповідував християнство на різних територіях, включно з регіонами сучасної Європи та Азії.
Що не можна робити 30 листопада:
- їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;
- займатися домашніми справами: шити, в'язати, прибирати, прати;
- влаштовувати гучні гуляння і застілля.
Народні повір'я та прикмети:
- мороз — наступного року буде гарний урожай;
- сніг ще не випав — зима буде м'якою і теплою;
- у печі червоний вогонь — чекайте холоднечу.
День ангела святкують:
Андрій, Іван.
Народилися в цей день:
1835 рік — Марк Твен, американський письменник, журналіст і громадський діяч;
1874 рік — Вінстон Черчилль, британський політичний діяч, прем'єр-міністр у 1940-1945 і 1951-1955 роках.
А також цього дня:
1786 рік — у Великому герцогстві Тосканському вперше в європейській державі скасовують смертну кару;
1867 рік — починає роботу Одеський маяк;
1996 рік — створюють Державну митну службу України;
2006 рік — офіційний реліз нової операційної системи Windows Vista і пакета програм Office 2007 корпорації "Microsoft".
