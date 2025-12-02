Больного Брюса Уиллиса перевезли из дома: жена актера резко отреагировала на критику

Жена Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг, была переполнена эмоциями, когда подробно рассказывала об осуждении, которое она получила за свое решение переселить актера из их семейного дома, поскольку он борется с лобно-височной деменцией (ЛСД).

В августе Эмма рассказала, что ее муж переехал в отдельный одноэтажный дом на улице ниже их основного места жительства, где его круглосуточно поддерживает команда опекунов, работающих полный рабочий день. Однако, среди огромной поддержки и любви со стороны поклонников, модель призналась, что также столкнулась с критикой в сети относительно этого решения. Об этом пишет Daily Mail.

Эмма объяснила, что, несмотря на то, что это было "самое трудное решение", оно было правильным для их семьи, поскольку обеспечивало круглосуточное удовлетворение потребностей звезды "Крепкого орешка", а также защищало благополучие их двух дочерей, 13-летней Мейбл и 11-летней Эвелин.

Эмма Хеминг-Уиллис Фото: Daily Mail

Жена Брюса Уиллиса отреагировала на критику

Эмма едва сдерживала слезы, размышляя о несправедливых суждениях, с которым столкнулись она и другие опекуны. Со слезами на глазах она подчеркнула, насколько "невозможным" было решение перевезти Брюса, с которым она вышла замуж в 2009 году, во второй дом, признавшись: "Я не так представляла нашу жизнь".

Но она повторила, что это был самый безопасный и лучший выбор, который отвечал потребностям как Брюса, так и их маленьких детей, заявив, что их семья "теперь процветает".

"Поэтому мне пришлось принять лучшее и самое безопасное решение для нашей семьи, и я знала, что, будучи честной и открытой, я встречусь с большим осуждением", — сказала Эмма.

Брюс Уиллис с дочерьми Фото: Instagram @scoutlaruewillis

По словам женщины, она знала, что когда раскроет их договоренность, то встретится с большим количеством критики и осуждения, и она прошла много курсов терапии, чтобы подготовиться. Эмма подчеркнула, что люди, которые сами не столкнулись с такой проблемой, не должны комментировать и критиковать ее семью.

