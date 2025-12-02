Хворого Брюса Вілліса перевезли з дому: дружина актора різко відреагувала на критику

Дружина Брюса Вілліса, Емма Гемінг, була переповнена емоціями, коли детально розповідала про осуд, який вона отримала за своє рішення переселити актора з їхнього сімейного будинку, оскільки він бореться з лобно-скроневою деменцією (ЛСД).

У серпні Емма розповіла, що її чоловік переїхав до окремого одноповерхового будинку на вулиці нижче від їхнього основного місця проживання, де його цілодобово підтримує команда опікунів, що працюють повний робочий день. Однак, серед величезної підтримки та любові з боку шанувальників, модель зізналася, що також зіткнулася з критикою в мережі щодо цього рішення. Про це пише Daily Mail.

Емма пояснила, що, незважаючи на те, що це було "найважче рішення", воно було правильним для їхньої родини, оскільки забезпечувало цілодобове задоволення потреб зірки "Міцного горішка", а також захищало благополуччя їхніх двох дочок, 13-річної Мейбл та 11-річної Евелін.

Емма Гемінг-Вілліс Фото: Daily Mail

Дружина Брюса Вілліса відреагувала на критику

Емма ледве стримувала сльози, розмірковуючи про несправедливі судження, з яким зіткнулися вона та інші опікуни. Зі сльозами на очах вона наголосила, наскільки "неможливим" було рішення перевезти Брюса, з яким вона одружилася у 2009 році, до другого дому, зізнавшись: "Я не так уявляла наше життя".

Але вона повторила, що це був найбезпечніший і найкращий вибір, який відповідав потребам як Брюса, так і їхніх маленьких дітей, заявивши, що їхня сім'я "тепер процвітає".

"Тож мені довелося прийняти найкраще та найбезпечніше рішення для нашої сім'ї, і я знала, що, будучи чесною та відкритою, я зустрінуся з великим осудом", — сказала Емма.

Брюс Вілліс з доньками Фото: Instagram @scoutlaruewillis

За словами жінки, вона знала, що коли розкриє їхню домовленість, то зустрінеться з великою кількістю критики та осуду, і вона пройшла багато курсів терапії, щоб підготуватися. Емма наголосила, що люди, які самі не зіткнулися з такою проблемою, не повинні коментувати та критикувати її родину.

